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Garipoğlu’nun gizli kasası bulundu

Münevver Karabulut cinayetinde rekor tazminat kararı çıkınca, avukatları 24 bankaya yazı yazdı. Katil Cem Garipoğlu’nun ailesinin hesapları tek tek kontrol edildi

16 Ekim 2013 12:01

Münevver Karabulut’un Cem Garipoğlu tarafından öldürülmesinin ardından Garipoğlu ailesine verilen 1 milyon 287 bin liralık tazminat cezasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Garipoğlu ailesinin bankadaki gizli kasasını buldu.

Münevver Karabulut cinayetinde rekor tazminat kararı çıkınca, avukatları 24 bankaya yazı yazdı. Katil Cem Garipoğlu’nun ailesinin hesapları tek tek kontrol edildi. İnceleme sonucunda Garipoğlu ailesine ait gizli kasa ortaya çıktı.

Bir bankanın Bahçeşehir’deki şubesinde ulaşılan kasaya ilişkin açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Kasadakiler tek tek sayıldı. Külçe altınlar, mücevherler gibi birçok şey var. İcra Müdürlüğü el koydu, kendi kasasına aldı” diye konuştu.

İcra memurları, Cem Garipoğlu’nun annesine ait mücevher ve külçe altın dolu kasasına el koydu.

Mahkeme, Münevver Karabulut'un ailesine 1 milyon 250 bin liralık manevi, 37 bin liralık da maddi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Avukat Rezan Epözdemir, “Kiralık kasada bulunan ziynet eşyalarının tamamını satılacak. Acılı aile tazminatının bir kısmını bu şekilde alabilecek” dedi.

Kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürmekten yargılanan Cem Karabulut, 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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