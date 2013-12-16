Gardiyanların yalanladığı hücre cezası kameralara yansıdı

Gaziantep'te tutuklu ile cezaevi idaresi, 'hücre cezası' yüzünden mahkemelik oldu. Hâkimin "Hücreye attınız mı?" sorusuna "Hayır" diyen cezaevi idaresini kamera görüntüleri yalanladı.

Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde kalan Ahmet Yeter, herhangi bir hücre cezası olmaksızın gardiyanlar tarafından hücreye atıldı. Sonradan da beş günlük hücre cezası verildi. Yeter de “Ben zaten hücreye atıldım” diyerek itiraz etti. İnfaz hâkimliğinin “Ahmet Yeter’i hücrede yatırdınız mı?” diye sorduğu cezaevi müdürü “Hayır, Ahmet Yeter hücrede yatırılmamıştır” dedi. Yeter ısrar edince cezaevi görüntüleri incelendi. Bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda Yeter’in hâkim kararı ve verilmiş bir hücre cezası olmaksızın, üç gün boyunca hücreye atıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine savcılık soruşturma açtı.

Hapiste din değiştirdi

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre,Gaziantep’te ‘insan ticareti’ suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Yeter, 22 Ocak 2013’te Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne konuldu. 35 yaşındaki Yeter, savcılıkta alınan ifadesine göre cezaevindeki ilk gününü de hücrede geçirdi. Altı ay sonra da 12 Temmuz’da, arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmanın sonunda dört gardiyan tarafından zorla koğuştan çıkarılıp hücreye atıldı. Üç gün hücrede kaldı. Yeter, bu süreçte uğradığı baskılar ve hukuksuz olduğunu düşündüğü yargılamaya ve tutuklamaya isyan edip inancını değiştirerek Hıristiyan oldu.

Hücreden çıkarılıp C-9 koğuşuna konulduktan sonra 22 Temmuz’da, cezaevi infaz koruma müdürlüğünce beş gün hücre cezası verildi. Yeter de avukatları Muharrem Ercan ve Mehmet Arif Şahin aracılığıyla Gaziantep İnfaz Hâkimliği’nde cezaya itiraz etti. Yeter, 4 Eylül ’deki ilk duruşmada, “Ben zaten hücrede kaldım. Cezaevinde kendi kafalarına göre işlem yapıyorlar. Sekiz kişinin kalması gereken yerde 25 kişi kalıyor” dedi.

Hücereye konulduğu doğrulandı

18 Kasım’da raporunu mahkemeye sunan bilirkişi, Yeter’in 12 Temmuz’da hücreye konduğunu doğruladı. Raporda şöyle denildi:

“Kamera görüntülerinin incelenmesinde Yeter 12 Temmuz’da koğuştan çıkarılarak, arama ekibinin bulunduğu odaya getirildi, hücreye konuldu. Ardından infaz koruma memurları tarafından çöp poşeti içinde elbiseleri getirildi. 15 Temmuz’da hücreden çıkarılarak koğuşuna götürüldü. Görüntülerde infaz koruma memurları tarafından darpa, tehdit veya hakaret içeriği taşıyan bir davranışa rastlanılmadığı...”

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