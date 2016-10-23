Gani Müjde: Kore'den içerik alıp, Perululara satmaya geldik

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Cannes'da düzenlenen Format Fuarı'yla ilgili olarak "Türk dizi sektörünün dünya pazarında geldiği noktayı en iyi özetleyen saptamayı ise ünlü senarist Gani Müjde yaptı. Müjde, Cannes’daki fuarda çektirdiği fotoğrafın altına şöyle yazdı; 'Kore’den içerik alıp, Perulular’a satmaya geldik'" dedi.

Ali Eyüboğlu'nun "Dizi sektörünün yurt dışı atakları" başlığıyla yayımlanan (23 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Geride bıraktığımız günlerde Türk dizi sektörüne yön verenlerin bir kısmı Cannes’daki Format Fuarı’ndaydı…



Cannes’daki MIPCOM’a katılan televizyon yöneticileri, dizi yapımcıları ve dizileri yurt dışına pazarlayanlardan bir kısmıyla konuştum. Bazılarının söylediği özetle şuydu:



“Cannes’daki Format Fuarı, Türkler’in, Türkler’e hava attığı bir arenaya dönüştü… Kimi kanallar ve yapımcılar, Cannes’a getirdikleri dizi oyuncularıyla rakiplerine caka sattılar. Kimi de düne kadar eleştirdiğimiz Arap şeyhlerine özenip Cannes’dan Monte Carlo’ya misafirlerini helikopterlerle götürdüler. ‘Türk dizileri, Cannes’da fırtına gibi esti’ diyenlere sor bakalım, Fransa medyası niye kayıtsız kalıyor bu fırtınaya?

Düne kadar en büyük pazarımız olan Araplar bile, senaryolarını Türkler’e yazdırıp, dizilerini kendileri çekmeye başladı. Yakında aynı şeyi Güney Amerikalılar da yaparsa, kimse şaşırmasın?”



Cannes’dan gelenlerden, “Yeni dizilerimize dünya televizyonları acayip ilgi gösterdi. Birçok yeni dizinin yabancılara ‘ön satışı’ yapıldı. Türk dizileri, dünya pazarında hâlâ en çok talep gören işler” diyenler de oldu.



Türk dizi sektörünün dünya pazarında geldiği noktayı en iyi özetleyen saptamayı ise ünlü senaristGani Müjde yaptı.



Müjde, Cannes’daki fuarda çektirdiği fotoğrafın altına şöyle yazdı:“Kore’den içerik alıp, Perulular’a satmaya geldik.”



Aynı günlerde televizyon ve dizi sektöründen birçok isim, Mumbai Film Festivali’nin davetlisi olarak Hindistan’daydı.



Çünkü festivaldeki konuk ülke Türkiye’ydi…



Hindistan, dünyada Hollywood’dan sonra, gerçek anlamda ‘sinema sektörü’ olan tek ülke…



Bollywood’un filmlerimize ve dizilerimize değer vermesi çok, ama çok önemli…

Hollywood bize çok uzak, ama görünen o ki Bollywood’a girmemiz an meselesi…



11 Türk filminin gösterildiği festival kapsamında düzenlenen Türkiye-Hindistan Televizyon ve Sinema Endüstrisi Forumu’na katıldı Hindistan’a davetli dizi yapımcıları.

Bakalım Türk televizyonlarının yöneticileri ve dizi yapımcıları, ne gibi bağlantılarla dönecek Bollywood’dan?