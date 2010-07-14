'Gandi'den içki yasağı

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 12 Eylül’de yapılacak referandum öncesi kampanya döneminin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle parti örgütünden içki sofralarından uzak durmalarını istediği ortaya çıktı.



12 Eylül referandumuna büyük önem veren ve partisinin tavrını 'Hayır'da, hayır vardır' sloganıyla açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun referandum kampanyasında yaklaşan Ramazan ayı sürecini ne kadar önemsediği ortaya çıktı.



Kılıçdaroğlu'nun referandum çalışmalarının 10 Ağustos - 12 Eylül arasındaki son döneminin, 11 ayın sultanı olarak da kabul edilen Ramazan ayına denk geleceğini hatırlatarak, parti örgütüne ve kurmaylarına bu çerçevede bir dizi talimat verdiği öğrenildi.



Akşam gazetesinin haberine göre, Kılıçdaroğlu, bu yöndeki düşüncesini ilk kez geçtiğimiz cuma günü Ankara'da yapılan CHP il başkanları toplantısında il başkanlarına açıkladı.



Kılıçdaroğlu'nun, şu önerileri dikkat çekti:



Referandum için tüm gücümüzle çalışacağız. Hem genel merkez, hem milletvekili grubumuz, hem de parti örgütü teyakkuza geçip hep beraber bir çalışma yürüteceğiz. Ancak böyle başarı elde edebiliriz.



Ramazan ayı da referandum kampanya sürecinin önemli bir bölümüne denk geliyor. Bu ayda muhafazakar kesimin, mütedeyyin insanların ve sade vatandaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurun. Sizlerden ricam 12 Eylül'e kadar içki sofralarından uzak durmanızdır.



İftar çadırlarını ziyaret edin. Orucunu açan insanlarımızla buluşup sorunlarını dinleyin. Teravih namazlarını ve camileri AKP'ye terk etmeyin. AKP'nin yöntemleriyle çalışıp hem bunların gerçek yüzünü anlatın hem de boşluk kalmasını önleyin.



Referandum kampanyasında çok iyi çalışın. Bire bir insanlarla temas kurun. Ev ev dolaşıp, özellikle ev hanımları üzerinde çalışma yürütün. Ev kadınlarına emekli yurttaşlarımıza bilhassa önemli bir yer ayırın.





