Gandalf son pozunu verdi

15 yıldır 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmlerinin efsaneleşmiş karakteri Gandalf'ı canlandıran Ian McKellen, çekimlerin sona ermesiyle rolüne veda etti.



'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' film serilerinin 1999'dan bu yana yönetmenliğini üstlenen Peter Jackson, Facebook sayfasında Ian McKellen'la fotoğrafını paylaşarak "Birkaç saniye önce Gandalf ile son çekimimizi tamamladık. 15 yıldır devam eden efsane serüvenin sonuna geldiğimiz için çok üzgünüm" sözleriyle duygularını ifade etti.

Hayranlarının yoğun taleplerine rağmen, Jackson 'Hobbit' üçlemesinin devamını çekmeyeceğini kararlı bir şekilde dile getirdi.

Üçlemenin ikinci filmi olan "The Desolation of Smaug" 14 Aralık'ta seyircilerle buluşacak. Üçüncü filmin Aralık 2014’de ayında yayınlanacağı bildirildi.