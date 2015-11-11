Gamze Özçelik’ten Serra Yılmaz’a: Türk olmak onurdur, kimse kusura bakmasın

CNN International'da yayınlanan, ünlü programcı Antony Bourdain’in sunduğu 'Parts Unkown' adlı programa konuk olan sinema oyuncusu Serra Yılmaz, Bourdain’in "Türk olmak nasıl bir şey?" sorusuna “Evet, Türküm ama bu benim suçum değil” şeklinde cevap vermişti.

Milliyet'ten Sercan Yılmaz'ın haberine göre eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik, Yılmaz'ın bu sözleri üzerine “Bu toprakların güzelliğinin, gücünün, büyüklüğünün farkına varacak gönülde değilsen, ne diye İstanbul’un konu alındığı bir programa katılırsın? Türk olmak onurdur, gururdur Serra Hanım, kimse kusura bakmasın” diyerek tepki gösterdi.

Serra Yılmaz ise gelen tepkiler üzerine Twitter üzerinden bir açıklama getirdi: