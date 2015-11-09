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Serra Yılmaz: Türk olmak benim suçum değil

“Bu espriyi yıllardır yaparım”

09 Kasım 2015 15:06

CNN International'da yayınlanan, ünlü programcı Antony Bourdain’in sunduğu 'Parts Unkown' adlı programa konuk olan sinema oyuncusu Serra Yılmaz, Bourdain’in "Türk olmak nasıl bir şey?" sorusuna “Evet, Türküm ama bu benim suçum değil” şeklinde cevap verdi.

Radikal’in haberine göre, Ünlü oyuncu kendisine Twitter üzerinden gelen tepkilere karşılık programdaki cümlesini şu sözlerle açıkladı: "Kimse doğduğu yeri seçmez, bu yüzden de yerilemez anlamında bir espri. Ben herhangi birini üzecek bir şey söylemedim, kaldı ki bu espriyi yıllardır yaparım..." Yılmaz yoğunlaşan tepkiler üzerine yorum yapanları engelleme yolunu seçti. Ünlü Şef Aşcı Antony Bourdain, Amerika’da reyting rekorları kıran programı 'Parts Unkown' ile Türkiye’ye ikinci defa geliyor. Son yaptığı programı İstanbul’da çeken Bourdain Türkiye politikası ile Gezi Direnişi'ni ekrana getirmişti.

“Yakında ermeni genç kalmayacak”

Programın Perşembe Pazarı'ndaki çekimleri esnasında bir Ermeni vatandaşın işlettiği restoranı ziyaret eden Bourdain’in “Ermenilerin Türkiye’deki geleceğini nasıl görüyorsunuz?” sorusuna, restoran sahibi “Yakında işler böyle giderse bu ülkede hiçbir Ermeni genci kalmaz hepsi bu ülkeyi terk eder” yanıtını verdi.

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