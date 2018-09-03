GameX 2018'de her boydan drone Dronemanya etkinliğinde yarışacak

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl ziyaretçi ve katılımcı firma sayısını arttıran Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2018, 6-9 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleşecek. 200 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuar kapsamında drone sporları, teknolojisi, eğitimi ve üretimi altyapısını oluşturan markalardan Tech Drone League’in Dronemanya etkinliği de gerçekleşecek.

Türkiye’de tüm drone kategorilerini ve pilotlarını ortak bir platformda buluşturmayı hedefleyen Tech Drone League (TDL), GameX’teki Dronemanya pistine DJI Türkiye grubunu da davet ederek yarışçı, hobici ve ticari drone kullanıcılarını bir araya getirecek. Katılımcıların pek çok farklı drone çeşidiyle tanışma fırsatı yakalayacağı etkinlikte ilk kez mini (6-12 cm arası) yarış dronelarının yanı sıra micro (13-25 cm arası) yarış droneları pisti de kurulacak.

YARIŞLAR DIŞINDA 17 FARKLI AKTİVİTE OLACAK

8-9 Eylül\'deki açık pist uygulaması ile lisanslı lisanssız tüm yarış drone\'u sahipleri Türkiye\'nin en hızlı pilotları ile birlikte Dronemanya pistinde yarışabilme olanağını yaşayacak. Fuar ziyaretçileri aynı zamanda 4 gün boyunca tüm Dronemanya etkinliklerinde yer alan drone uçuş deneyimi, e-spor, simülatör, playstation, Segway, RC, VR, TDL Store, Maker projeleri deneyebilecek ve drone oyunları aktivitelerine katılabilecek.

Alanda ayrıca Nişantaşı Üniversitesi\'ndeki TDL Akademi drone ve maker eğitimlerinin tanıtımı yapılacak ve TDL\'nin yeni iş ortağı Goldmaster standında pek çok teknolojik ürüne erişim imkanı sunulacak.

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