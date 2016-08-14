Gamescom’da partner ülke Türkiye



Bilgisayar ve video oyunları alanında en yeni ürünlerin ve trendlerin sergileneceği Köln'de düzenlenen Gamescom bu sefer sanal gerçeklik teknolojilerinin oyun dünyasına yansıması öne çıkacak. Köln'de ilk kez 2009 yılında düzenlenen fuara bu yıl 850 şirket katılacak.

En büyük ülke standı Türkiye’nin

Yaklaşık 500 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarın bu yılki partner ülkesi Türkiye. Fuarın katılımcılarından ve video oyunları konusunda 360 derece hizmet veren İstanbul merkezli iletişim ajansı SETI PR’ın medya ve halkla ilişkiler sorumlusu Ayda Tangüner Gamescom'un partner ülkesi olarak bu yıl Türkiye'nin nasıl seçildiğini şöyle anlatıyor:

“Gamescom partner ülke programı her yıl bir ülkenin oyun sektörüne odaklanmak ve bu ülkenin oyun sektörünün bulunduğu noktayı uluslararası bir platformda sergileyerek uluslararası oyun sektörü ile yakınlaşmasını sağlamak üzerine kurulu. Gamescom'un partner ülkeliği gibi önemli bir sorumluluğu üstlenmek ülkemiz oyun sektörünün bugüne kadar gösterdiği en büyük atılımlardan biri. ODTÜ TEKNOKENT ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin (TOGED) Gamescom fuarını düzenleyen Koelnmesse GmbH ile yakın ilişkileri ve uzun süren görüşmeleri sonunda bu yıl, ülkemizin Gamescom ülke partneri olması için el sıkışıldı. Partner ülke duyurusu ise Kristal Piksel 2015 Video Oyun Ödülleri'nde duyuruldu.”

Tangüner, alanında Avrupa'nın en büyüğü olan fuarda Türkiye'nin göz alıcı bir şekilde temsil edileceğini kaydediyor:

“Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin de destek olmasıyla birlikte 500 metrekareden fazla bir alana yayılan görkemli bir stant hazırlığına girişildi. Bu yıl Türkiye’nin önde gelen stüdyolarının yanında pek çok bağımsız stüdyo da Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği ve Ankara Kalkınma Ajansı gibi kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca sağlanan desteklerden faydalanarak Gamescom 2016’ya ilk kez katılma fırsatı buluyorlar.”

Türkiye'den fuara 30'dan fazla firmanın katıldığını söyleyen Tangüner, fuardan beklentileri ise şöyle dile getiriyor:

“Bu fuar Türk oyun sektörünün uluslararası tanıtımı açısından çok önemli bir fırsat. Bizler için Gamescom’un getireceği tanınırlık ve tecrübe son derece değerli. Partner ülke olarak oradaki en büyük standa sahip olacağımızdan, uluslararası arenada büyük bir görünürlük elde edeceğiz. Bu durum gerek yurt dışındaki yatırımcıların gerek stüdyoların Türkiye'deki olasılıkları ve potansiyeli görmeleri açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca Türkiye’de bağımsız oyun geliştiricilerine sunulan fırsatlar ve destekleri ön plana çıkartarak diğer ülkelere bu alanda örnek olmayı hedefliyoruz.”

“Türk oyun sektörü hızla gelişiyor”

Video oyunları alanında faaliyet gösteren SETI PR'dan Ayda Tangüner son yıllarda Türkiye'de özellikle devlet, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu destekler sayesinde oyun sektörünün büyük bir atılım ve gelişim içerisinde olduğunu anlatıyor ve ekliyor:

“Ayrıca ODTÜ TEKNOKENT ve benzeri teknokentler, geliştirici firmalara çalışma alanları ve çok çeşitli imkânlar sunuyor. Aynı şekilde kurulan kuluçka merkezlerinde irili ufaklı oyun geliştirici firmalar sıklıkla yer alıyor. Ülkemizde belki de en önemli atılımlardan biri de sektöre kalifiye insan gücü yetiştirme odaklı sertifika, lisans ve yüksek lisans programlarının sayısının artması. Bu durum hızla gelişen Türk oyun sektörünün geleceği için umut veriyor.”

Silah taklitleri yasaklandı

21 Ağustos’a kadar sürecek olan fuarda bu yıl güvenlik nedeniyle bir kısıtlamaya gidilmesi de kararlaştırıldı. Cosplayer adı verilen ve çeşitli kostüm ve aksesuarlar kullanarak anime, manga, film, oyun ve kitap karakterlerini taklit eden kişilerin fuar alanında silah taklitleriyle dolaşması yasaklandı. Fuar yönetiminden yapılan açıklamada, yakın dönemdeki saldırıların ışığında ‘fuar ziyaretçilerinin geçen haftaların korkunç olayları nedeniyle korkmaması’ amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Köln Katedrali ışıklandırılacak

Gamescom'a paralel olarak fuar ziyaretçilerini kiliseye çekebilmek için Köln Katedrali de özel bir program hazırlığı içinde. 18 ile 20 Ağustos tarihleri arasında katedralin kuleleri ve iç mekanında özel ışıklandırmaya gidileceği, ünlü elektronik müzik ikilisi Blank and Jones’un her akşam kilisede bir konser vereceği ve ayrıca katedralin içi için ‘Incense 2.0' adlı yeni bir koku üzerinde çalışıldığı bildiriliyor.