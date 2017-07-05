T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Game of Thrones'un yıldızı: Cinselliği diziden öğrendim

Game of Thrones hakkında röportaj veren 21 yaşındaki oyuncu, 12 yaşından beri dizide rol alıyor

05 Temmuz 2017 17:31

Game of Thrones’un (Taht Oyunları) Sansa Stark’ı Sophie Turner, cinselliği, çocukluğundan beri rol aldığı dizinin senaryosundan öğrendiğini söyledi.

NTV'nin haberine göre, yedinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizi; birinci sezonundan itibaren yayınlanan bölümlerinde ensest, cinayet, tecavüz, kan ve şiddetin yanı sıra cinsellik de içeriyor.

Game of Thrones hakkında röportaj veren 21 yaşındaki oyuncu, 12 yaşından beri dizide rol alıyor.

Game of Thrones setinde büyüyen Turner, The Sunday Times’a verdiği röportajda, dizinin, oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici de olduğunu belirtti.

Dizinin kendisi için bir cinsellik okulu gibi olduğunu söyleyen Turner, “Hayatımda ilk kez oral seks sözünü senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” şeklinde konuştu.

Dizinin kendisi için bir cinsellik okulu gibi olduğunu söyleyen Turner, “Hayatımda ilk kez oral seks sözünü senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” şeklinde konuştu.

 

 

ETİKETLER

Sansa StarkGame of Thronescinsellik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24