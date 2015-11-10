Game of Thrones'un yeni sezonundan bir bölüm internete sızdı!

Çekimlerine devam edilen fenomen dizi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 6'ncı sezonun senaryosunun bir bölümü dikkatsizlik sonucu internete sızdı

Nisan 2016'da beyaz ekrana dönecek dizinin yeni sezonunda rol alacak Fransız aktör Elie Haddad'ın Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafta dizi senaryosunun bir bölümünün görünmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

İnternete düşen senaryoda Daenerys'i ellerinde bulunduran 2 Dothraki savaşçısının konuşması dikkat çekiyor. Söz konusu sayfada savaşçıların Daenerys 'in akıbeti hakkında konuştukları anlaşılıyor.

Dizinin sezon finalinde Daenerys Targaryen en son savaşçılarla çevrili bir çölde etrafı sarılı bir halde görülmüş, Daenerys'in akıbetine dair yeni bir sahneye yer verilmemişti.