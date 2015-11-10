T24 LogoT24 Logo
Magazin

Game of Thrones'un yeni sezonundan bir bölüm internete sızdı!

Fransız aktör Elie Haddad'ın Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafta yeni sezonun senaryosu yer aldı

10 Kasım 2015 23:14

Çekimlerine devam edilen fenomen dizi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 6'ncı sezonun senaryosunun bir bölümü dikkatsizlik sonucu internete sızdı

Nisan 2016'da beyaz ekrana dönecek dizinin yeni sezonunda rol alacak Fransız aktör Elie Haddad'ın Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafta dizi senaryosunun bir bölümünün görünmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.  

İnternete düşen senaryoda Daenerys'i ellerinde bulunduran 2 Dothraki savaşçısının konuşması dikkat çekiyor. Söz konusu sayfada savaşçıların Daenerys 'in akıbeti hakkında konuştukları anlaşılıyor.                                             

Dizinin sezon finalinde Daenerys Targaryen en son savaşçılarla çevrili bir çölde etrafı sarılı bir halde görülmüş, Daenerys'in akıbetine dair yeni bir sahneye yer verilmemişti.

ETİKETLER

game of thronesDaenerysseneryoElie Haddad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24