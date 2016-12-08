T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Game of Thrones’un 'Üstat'ı hayatını kaybetti!

Ünlü dizide Üstat Aemon karakterine, İngiliz oyuncu Peter Vaughan hayat veriyordu

08 Aralık 2016 20:15

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Üstat Aemon’u canlandıran 93 yaşındaki aktör Peter Vaughan dün sabah hayatını kaybetti.

Bağlı olduğu Sally Long-Innes ajansı tarafından doğrulanan ölüm haberi, “Peter Vaughan, yanında ailesiyle varken huzur içinde öldü” şeklinde duyuruldu.

İzleyicinin büyük bir kısmı onu Game of Thrones dizisiyle tanısa da 60 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca pek çok rolüyle hafızalara kazındı.

 

 

1970'li yıllarda yayınlanan Grouty isimli cezaevi komedi dizisinde adından söz ettiren Vaughan; Porridge, Citizen Smith, The Remains of the Day, The French Lieutenant’s Woman, Time Bandits, Brazil, The Village of the Damned, Les Miserables (1998 versiyonu) ve The Razor’s Edge gibi pek çok yapımda rol aldı.

93’üncü yaşına kadar yorulmadan yeni karakterlere bürünen Vaughan, son rolünü Game of Thrones’ta canlandırdı ve 2015 yılında, dizinin beşinci sezonunda Üstat Aemon hayatını kaybetti.

 

ETİKETLER

Game of ThronesÜstat Aemonhayatını kaybettiTaht OyunlarıaktörPeter Vaughan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24