Game of Thrones’un 'Üstat'ı hayatını kaybetti!

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Üstat Aemon’u canlandıran 93 yaşındaki aktör Peter Vaughan dün sabah hayatını kaybetti.

Bağlı olduğu Sally Long-Innes ajansı tarafından doğrulanan ölüm haberi, “Peter Vaughan, yanında ailesiyle varken huzur içinde öldü” şeklinde duyuruldu.

İzleyicinin büyük bir kısmı onu Game of Thrones dizisiyle tanısa da 60 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca pek çok rolüyle hafızalara kazındı.

1970'li yıllarda yayınlanan Grouty isimli cezaevi komedi dizisinde adından söz ettiren Vaughan; Porridge, Citizen Smith, The Remains of the Day, The French Lieutenant’s Woman, Time Bandits, Brazil, The Village of the Damned, Les Miserables (1998 versiyonu) ve The Razor’s Edge gibi pek çok yapımda rol aldı.

93’üncü yaşına kadar yorulmadan yeni karakterlere bürünen Vaughan, son rolünü Game of Thrones’ta canlandırdı ve 2015 yılında, dizinin beşinci sezonunda Üstat Aemon hayatını kaybetti.