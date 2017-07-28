Game of Thrones'un son sezonuyla ilgili yeni gelişme

Dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones yayıncısı HBO kanalı, dizi bölümlerinin süresiyle ilgili açıklama yaptı. Son sezonda şimdiye kadarki en uzun Game Of Thrones bölümlerini çekebileceğini belirten Program müdürü Casey Bloys, "Bölüm başı 2 saat abartılı gibi duruyor ama bu harika bir gösteri. Bu yüzden, neden olmasın?" dedi.

Casey Bloys yaptığı açıklamada, henüz yeni sezonun bölümlerinin ne kadar süreceğine karar verilmediğini ancak 2 saat sürme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada dizi süresiyle ilgili kendisine yöneltilen soru için "Önceki sezonlara göre daha uzun olacağını tahmin ediyorum ancak emin değilim. Ne kadar süreceğini bilmiyorum çünkü henüz o tartışmayı yapmadık" dedi ve ekledi:

"Bölüm başı 2 saat abartılı gibi duruyor ama bu harika bir gösteri. Bu yüzden, neden olmasın?"

Bloys ayrıca, bölümlerin daha uzun çekilme olasılığına rağmen dizinin son sezonunda da HBO kanalında devam edeceğini, önceki yayın kuruluşu olan IMAX'e geçmeyeceğini de duyurdu.

Bloys, seyircilerin ilgisinin son sezona odaklanmasını istediğini ifade ederken, 'final muhteşem olacak' ifadelerini kullandı.