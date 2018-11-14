Game of Thrones'un son sezonu Nisan 2019'da geliyor

Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yayıncısı HBO sonunda dizi hayranlarının beklediği açıklamayı yaptı ve dizinin son sezonunun Nisan 2019'da yayına gireceğini belirtti.

Şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre uzun zamandır beklenen dizinini sekizinci ve son sezonu altı bölümden oluşacak.

Dizinin Twitter hesabından son sezonlardan seçilen bazı sahneler eşliğinde yayımlanacağı tarih açıklandı.

Duyuruda 'Taht İçin' #ForTheThrone etiketi seçilerek son sezona Demir Taht'a kimin oturacağının damga vuracağı vurgulanmış oldu.

Yeni sezonun yönetmenleri David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik olacak.