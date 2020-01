Game of Thrones'un Sir Gregor'u D&R’da

İstanbul,01 Ekim (DHA) BU sene ilki düzenlenen ve oyun dünyasını Uniq İstanbul’da bir araya getiren GoblinCon’da D&R, Game of Thrones\'da Sir. Gregor Cleganen karakterine hayat veren Hafthor Julius Bjönsson\'u ağırladı.

Oyun dünyasını biraraya getiren D&R ve Goblincon\'un en büyük sürprizi, Game of Thrones\'tan Gregor \'The Mountain\' Clegane karakteriyle tanıdığımız, 3 kez üst üste dünyanın en güçlü adamı seçilen Hafthor Julius Bjönsson oldu. Oyun meraklıları ve Game of Thrones hayranları iki gün boyunca D&R’da uzun kuyruklar oluşturarak ünlü yıldız ile fotoğraf çekilme şansı yakaladı. Oyunseverler ayrıca D&R standında Sir Gregor\'a Game Of Thrones markalı sevilen ürünleri de imzalattı.

\"TÜRKLER ÇOK SICAKLAR, YEMEKLERİNİ ÇOK BEĞENDİM\"

İmza ve fotoğraf çekiminin ardından DHA\'ya konuşan Bjönsson, Türkiye\'ye ikinci kez geldiğini ve İstanbul\'un çok güzel olduğunu söyledi. Game Of Thrones hayranlarına heyecanlı olmaya devam etmelerini gerektiğini kaydeden Bjönsson son bir sezon daha olduğunu ve güzel geçeceğini kaydetti. İstanbul\'u gezmeye çok fırsatı olmadığını dile getiren Bjönsson, \"Ama yemekleri çok beğendim. Zaten çok yemek yerim. İnsanlar dost canlısı ve sıcaklar. Geçen sene kick box üzerine bir film çektik, bu sene sonunda çıkacak. Filmde Jean-Claude Van Damme\'da oynuyor, bende filmin asıl kötüsünü oynuyorum. Türki insanına bu kadar nazik olup beni güzel karşıladıkları için teşekkür ederim\" dedi.

\"CLEGANE DİZİDE SOĞUK ZOMBİ GİBİ AMA BURADA ÇOK SICAK\"

Game Of Thrones karakteri Jon Snow\'u canlandırarak imza gününe katılan Ergun Aydın, \"Çok mutluyum, sporcu ve aktör olarak büyük bir hayranıyım. Çok başarılı bir iş yapıyor. Game Of Thrones\'u birinci sezondan beri izliyorum. 7 sene oldu çok büyük bir yolculuk. Jon Snow son sezonda önemli bir rol olduğu ve benzettikleri için de onu canlandırmaya karar verdim. Diziyi izlerken Gregor \'The Mountain\' Clegane gerçekten korkutucu ve soğuk hatta son sezonda zombi neredeyse ama burada çok sıcak karşıladı \'merhaba deyip, teşekkür etti\' gerçekten fark var\" diye konuştu.

\"MEVZU BAHİS GAME OF THRONES İSE GERİSİ TEFERRUATTIR\"

Sıkı bir Game Of Thrones hayranı olduğunu belirten Nazlı Sönmez, \"Benim için mevzu bahis Game Of Thrones ise gerisi teferruattır. Çok büyük hayranıyım, fotoğraf çektirdim. Aynı yaştaymışız yanında çocuğu gibi kaldım. Garip bir his insan yanına gitmeye çekiniyor. Son sezon bomba geçti yazarın elinden çıkıp senaristlere verdikleri için mantık dışı olsa da o mantık dışı olması güzel bir etki katıyor. Yeni sezonu bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

İLK FIFA18 TURNUVASI D&R’DA

D&R ayrıca tüm dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca hayranına benzersiz bir futbol simülasyonu sunan FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 18’in lansmanının ardından ilk turnuvasına ev sahipliği yaptı. Heyecanın doruğa ulaştığı turnuvanın birincisi Playstation ve FIFA 18\'in sahibi oldu. D&R stantında kıyasıya rekabet devam ederken, D&R sponsorluğundaki masaüstü oyun odasında da ziyaretçiler son trend tüm oyunları oynama, yenilikleri deneyimleme fırsatı yakaladı.