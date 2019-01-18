Game of Thrones'un Sansa'sı: Dizi çekilirken saçımı yıkamama izin vermediler

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, rolünün gerçekçi olması için dizinin beşinci sezonu boyunca saçlarını yıkamasına izin verilmediğini söyledi.

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, dizi boyunca hiç saçlarını yıkamadığını itiraf etti. InStyle dergisine konuşan 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, “Beşinci sezon boyunca benden saçlarımı yıkamamamı istediler. Bu gerçekten iğrençti” dedi.

“İlk sezonlarda saçımı yıkamama izin veriliyordu, çünkü o sezonlarda aristokrat bir genç kızdım” diyen Turner, saçının yağlandığı zamanları çok kötü olarak tanımladı.

Game of Thrones’ta yapay kar yağdırılan sahnelerde, kar makinesinesinde çıkan sahte kar parçalarının saçına yapıştığı zamanlarda da bu durumdan hiç hoşlanmadığını belirtti.

Ünlü oyuncu rahatsızlığını dile getirmesinin ardından saçını yıkamasına izin verilerek peruk taktığını anlattı.

Öte yandan sekizinci ve final sezonu için geri sayımın başladığı Game of Thrones dizisinin 14 Nisan’da başlayacağı duyuruldu.