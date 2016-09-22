Game of Thrones'un Sansa Stark'ı: Jon Snow, Cersei Lannister veya Khaalesi ölebilir

Game of Thrones'ta 'Sansa Stark' karakterin İngiliz oyuncu Sophie Turner 8. sezona gelindiğinde bazı karakterlerin ölmüş olacağını belirtti. Turner, "Önümüzdeki sezonda Jon Snow, Cersei Lannister, Arya Stark, Khaleesi, Tyrion ya da Sansa Stark'ın ölümüne şahit olabiliriz" dedi.

NTV'de yer alan habere göre; yeni sezon (7. Sezon) ile ilgili konuşan Turner, dizide ölme sırasının kimde olduğu sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Ekran fenomeni dizi Game of Thrones (Taht Oyunları) her ne kadar uzun bir araya girmiş olsa da dizinin hayranları gelecek bölümler hakkında birbirinden ilginç teoriler üretmeye devam ediyor.

Dizinin son bölümlerinde kontrolünü iyice kaybeden ve başkentteki düşmanlarını yok etmek için Mad King gibi 'wild fire'ı kullanan Cercei'nin akıbeti de son Targeriyan kralı gibi olacak.

Bu teoriye göre, olan son çocuğunun intihar etmesinden sonra gerçeklik ile bağını kaybetmeye başlayan Cercei 'Mad Queen' lakabını kazanacak.

5'inci sezonda Cersei'in çocukluk hatırası ekrana yansımış bu sahnede Maggy the Frog isimli büyücünün Cercei ile ilgili kehanetine yer verilmişti.

Bu kehanette Cercei'in Kral ile evleneceği, 3 çocuk sahibi olacağı ancak 3 çocuğunun da ölümünü göreceği iddiasına yer verilmişti.

Kitapta yer alan ancak diziye yansımayan kehanetin kayıp kısmı ise dizinin ilerleyen bölümlerine ışık tutabilir. Zira bu kısımda aynı büyücü Cercei'in ölümünün küçük kardeşinin ellerinden olacağı belirtiyordu.

Bu kişinin Tyrion olduğunu söylemek ikili arasındaki kan davasını göz önünde bulundurduğumuzda uzak bir olasılık değil ancak bir komplo teorisine göre, Cercei'in ölümü ikiz kardeşi ve aşığı Jamie'nin ellerinden olacak.

Bu iddianın ana dayanağı ikiz kardeş olmalarına rağmen Cercei'nin Jamie'den erken doğması. Başka bir deyişle kehanette olduğu gibi Jamie, Cercei'in küçük kardeşi.

Başka bir teoriye göre, Tyrion aslında bir Lanister değil Targeryen. Bu teoriye göre, Tyrion annesinin Mad King ile olan yasak aşkından dünyaya geldi.

Bu teorinin ana dayanağı Tyrion'un babası tarafından asla sevilmemesi ve babasını öldürdüğünde can vermek üzere olan adamın son sözlerinin "Sen benim oğlum değildin" olması.

Dizinin en çok dile getirilen teorisi ise Jon Snow ile alakalı. Game of Thrones (That Oyunları) ile ilgili sosyal medyanın en popüler teorisi (R+L=J) sezon finali ile doğrulanmış, Jon'un Lyanna Stark'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu sıralar sıkça dile getirilen teoriye göre ise Jon White Walker'lar ile olna savaşı bitirecek Azor Ahai.

Greyjoy hanesinin yeni kralı olan Euron Greyjoy henüz ekrana yansımasa da kitapta bir Dragonbinder bulduğunu, bu sayede ejderhaları kontrol edebileceğini belirtiyordu.

Geçtiğimiz bölümlerde White Walker'lara dokunduğu için izini belli eden Bran, yürüyen ölülerin elinden Hodor'un kendini feda etmesi sayesinde kurtulmuştu.

Ancak bu durum White Walker'ların Bran'ı sürekli takip edebilecekleri anlamına geliyor. Başka bir deyişle Duvar'a ulaşan Bran'in Westeros'a geçmesi White Walker'ların da buraya gelebilmesi anlamına geliyor.

House Tully'nin lideri Edmure Tully'nin düğünü esnasında isyan bayrağı açan Robb Stark, Stark'ın eşi, annesi Catelyn Stark da dahil olmak üzere hemen hemen bütün davetliler, düğün bandosu kılığına girmiş askerler tarafından katledilmiş, Catelyn Stark'ın 'Lady Stoneheart' olarak diziye geri döneceği yönünde söylentiler çıkmıştı.

Ancak yeni iddiaya göre, intikamını almaya başlayan Arya, yeni sezonda karşımıza 'Lady Stoneheart' olarak çıkacak.

Dizi ile ilgili en çok dile getirilen başka bir teoriye göre, Stark'ların baş düşmanı Bolton'lar ile Stark hanesinin soylarının bir çocuk ile birleşeceği iddiası.

Bu iddiaya göre, Sansa bir dönem tutsağı olduğu Ramsay Bolton'dan hamile.

Sansa Stark'tan beklediğini bulamayan Littlefinger'ın yeni bir aşka yelken açacağı belkide yeni sezon ile ilgili en dikkat çekici teori.

Bu teoriye göre, Westeros'un hakimi olmak isteyen Littlefinger, Cercie'ye yakınlaşacak. İkili ittifaklarını evlilik ile taçlandıracak ve Littlefinger Demir Taht'a oturacak.