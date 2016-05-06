Game of Thrones'un Sansa Stark'ı: Güneşlenmem yasak, bronzlaşmayı çok özledim

"Kimsenin senaryosunu okumuyorum, yalnızca kendi rolüm için olan senaryoyu okuyorum. Bunun sebebi tembelliğim değil, benim de bir Game of Thrones fanı olmam! Ekrandan izleyip diğerlerinin başına ne gelecek diye beklemeyi daha çok seviyorum"

"Aslında bazen Sansa intikamını alsın istiyorum. Ailesinin ölümünün intikamını artık alsın. Ama sonra diyorum ki, onun da ölmesini isterdim. Sanırım onun için büyük, gösterişli bir ölüm sahnesi isterdim. Mesela zehirlensin, uzun ve yavaş bir ölüm olsun..."



"X-Men: Apocalypse’de rol aldığım için çok şanslıyım. Küçükken çizgi romanlarını okurdum. ‘Olağan Şüpheliler’i seyrettiğimde yönetmeni araştırmış ve Bryan Singer olduğunu gördüğümde onun muhteşem olduğunu düşünmüştüm. X-Men’de onunla çalıştım ve ‘Bunu yapmalıyım’ dedim. Büyük hayranıyım."

"Justin Bieber'ın karşısında dilim tutulmuştu"

"Jennifer Lawrence şahane bir kadın. İnsana inanılmaz ilham veriyor. Röportajlarda gördüğünüz kişinin ta kendisi. Asla kendini saklamıyor, çok samimi. Onun çok eğlenceli ve cool olduğunu düşünüyorum."

"3 yaşında oyunculuk yapmaya başladım. Ama bu gerçek bir oyunculuk deneyimi değildi çünkü para almıyordum."

"Atlara alerjim var. Bu yüzden atlarla birlikte sahnem olduğunda önceden bana alerji hapı veriyorlar. O da müthiş uykumu getiriyor. Aslında o sahnelerde hep ayakta uyuyorum."

"Karşısında tutulup kaldığım tek biri var, o da Justin Bieber! Aslında onunla hiç tanışmadık. Bir kez rastlaştık ve ben titremeye başladım. Arkadaşıma yaslandım ve ‘Aman Allahım, Justin’ dedim. Sonra o döndü gitti. Herhalde ‘Kim bu üşütük’ demiştir."

"Dizi sürdüğü sürece güneşlenme iznim yok"

"Doğal sarışınım ama kızıl saçlı olmayı da seviyorum. Çünkü baktığınızda kızıldan çok sarışın aktris var."

"Güneşlenmeyi çok özledim. Game of Thrones sürdüğü sürece, buna iznim yok. Bana ‘Güneşte durma, tatile gitme, gidersen de şemsiye altında dur’ diyorlar. Bir kez olsun bronzlaşabilmek isterdim."

"Eğer oyuncu olmasaydım sanırım kırtasiyede çalışmak isterdim. İngiltere’de WH Smith diye bir dükkan var, orada çalışmayı hep çok istemişimdir. Saatlerce kitaplar içinde durabilirim. Sanırım Starbucks’ta da çalışabilirdim. Düşünsenize, hem arkadaşlarınızı sürekli görebilirsiniz, hem de bedava kahve içebilirsiniz!"

"En sevdiğim yiyecek kesinlikle spagetti. Hem de her türlüsü… "