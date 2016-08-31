'Game of Thrones'un Melisandre'si anne oldu

Game of Thrones'da 'Melisandre' karakterine hayat veren Hollandalı Carice van Houten, Monte adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

39 yaşındaki aktris, 48 yaşındaki partneri aktör Guy Pearce ile ilk kez çocuk sevinci yaşadı. Van Houten müjdeli haberi sevenlerine sosyal medya üzerinden duyurdu. Pearce ise, ünlü dizide ‘Melisandre’ rolünü oynayan ve yaptığı doğumla senaryoda taşları yerinden oynatan partnerinin bu durumuna göndermede bulundu. Guy Pearce, ilk kez baba olmanın sevincini sosyal medya paylaşımıyla dile getirirken şöyle yazdı:

“Şirin bir paket geldi ve adının Monte Pearce olduğunu söyledi. Sanıyoruz onu koruyacağız.”