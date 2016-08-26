Game of Thrones'un 'Margaery Tyrell'i: Jaime Lannister Cersei'nin gerçek yüzünü görmeye başladı

'Game of Thrones'da 'Margaery Tyrell' karakterini canlandıran, diziye altıncı sezonda veda eden oyuncu Natalie Dormer, “Cercei son bölümde artık iyice karanlık bir kişiliğe büründü. Jaime Lannister gerçek yüzünü görebiliyor. Dolayısıyla Cersei Lannister’ın Westeros dünyasında daha fazla kalacağını düşünmüyorum" dedi.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle ünlenen Natalie Dormer, altıncı sezonla birlikte ayrıldığı dizi hakkında konuştu. 34 yaşındaki İngiliz oyncu, Elle Dergisi’nin yönelttiği “Gelecek sezonda kim ölmeli?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Cercei son bölümde artık iyice karanlık bir kişiliğe büründü. Jaime Lannister bunu görebiliyor. Dolayısıyla Cersei Lannister’ın Westeros dünyasında daha fazla kalacağını düşünmüyorum.”

Game of Thrones dizisinde en az özlediği şeyi peruğu olarak açıklayan oyuncu şunları söyledi:

“Saçıma tutturulan peruğu hiç özlemedim. Başınızı acayip kaşındıran bir şey. Peruk sabah saat 6’da bir takılıyordu, akşam 7'ye kadar çıkarılmıyordu. Kafa derime tutturulan o şeyleri hiç özlemeyeceğim.”

Dormer, diziden ayrılırken, Margaery Tyrell karakterinin taktığı evlilik tacının kendisine hatıra olarak verildiğini ve evindeki kitaplıkta durduğunu söyledi.

“Çıplaklık çıplak olmak için yapılmaz, nedensiz çıplaklık olmaz” diyen ünlü oyuncu, derginin sorusu üzerine sanat için soyunma konusundaki fikrini şöyle açıkladı:

“Julianne Moore, Charlize Theron, Charlotte Gainsbourg ya da Isabella Rossellini gibi başarılı ve yetenekli oyuncular soyunmuşlardır. Eğer hikayenin bir parçasıysa, hikaye için anlamlıysa çıplak olmakla ilgili bir sorun yok.”

Natalie Dormer, "Game of Thrones" dizisinden önce “The Tudors” dizisinde Anne Boleyn karakterini canlandırmıştı.

LA Weekly yazarlarından Robert Abele, Dormer'ın performasını, "Natalie Dormer, Anne Boleyn rolü ile nefis tablo gibi bir karmaşıklık sunuyor. Onun esrarengiz, zamanı durduran huri olarak The Tudors için bir nimet olduğunu düşünüyorum" diye yorumladı.