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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un Khaleesi'si Clarke: Artık kimse beni tanımıyor

Clarke, yeni filmi için saçlarının rengini değiştirdi

12 Haziran 2016 14:18

Game of Thrones'ta Khaleesi karakterini canlandıran Emilia Clarke, yeni filmi Me Before You, 3 Haziran'da ABD'de vizyona girdi. Yeni filmiyle ilgili konuşan Clarke, "Sarı saçlarım olmadan kimse beni tanımıyor" diye konuştu.  

Jojo Moyes'in eleştirmenlerin övgüsünü toplamış en çok satan kitabına dayanan New Line Cinema ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures yapımı "Senden Önce Ben"in başrollerini Emilia Clarke ve Sam Claflin (The Hunger Games) paylaşıyor. Filmin yönetmenliğini, ilk kez bir sinema filminin başına geçen, tanınmış tiyatro yönetmeni gerçekleştiriyor.

Filmde, ayrıca, Oscar adayı Janet McTeer ("Albert Nobbs", "Tumbleweeds"), Charles DanceBrendan Coyle, Stephen Peacocke, Matthew Lewis, Jenna Coleman, Samantha SpiroVanessa Kirby ve Ben Lloyd-Hughes rol alıyor.

 

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Game of ThronesKhaleesiEmilia ClarkeMe Before You

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