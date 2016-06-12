Game of Thrones'un Khaleesi'si Clarke: Artık kimse beni tanımıyor
Clarke, yeni filmi için saçlarının rengini değiştirdi
12 Haziran 2016 14:18
Game of Thrones'ta Khaleesi karakterini canlandıran EmiliaClarke, yeni filmi Me Before You, 3 Haziran'da ABD'de vizyona girdi. Yeni filmiyle ilgili konuşan Clarke, "Sarı saçlarım olmadan kimse beni tanımıyor" diye konuştu.
JojoMoyes'in eleştirmenlerin övgüsünü toplamış en çok satan kitabına dayanan New Line Cinema ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures yapımı "Senden Önce Ben"in başrollerini Emilia Clarke ve SamClaflin (The Hunger Games) paylaşıyor. Filmin yönetmenliğini, ilk kez bir sinema filminin başına geçen, tanınmış tiyatro yönetmeni gerçekleştiriyor.
Filmde, ayrıca, Oscar adayı JanetMcTeer ("Albert Nobbs", "Tumbleweeds"), CharlesDance, BrendanCoyle, StephenPeacocke, MatthewLewis, JennaColeman, SamanthaSpiro, VanessaKirby ve BenLloyd-Hughes rol alıyor.