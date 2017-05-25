Game of Thrones'un 'Jon Snow'u: Oscar kazanmak istemiyorum

Game of Thrones dizisinde "Jon Snow" karakterine hayat veren Kit Harington, Oscar Ödülü'nü hedeflemediğini ve dizi bittikten sonra "sessizliğe gömüleceğini" söyledi.

Harington, dizi setinde tanıştığı Rose Leslie ile aynı eve taşındı. Esquire dergisinin Haziran/Temmuz 2017 sayısına poz veren 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, Leslie ile birlikteliği hakkında “Çok çok mutluyum” dedi.

Oscar Ödülü'nü kazanmayı amaçlamadığını söyleyen Harington, dizi 2018’de bittikten sonra bir süre sessiz kalmak istediğini söyledi. Dizinin üçüncü sezonunda Ygritte rolünü canlandırmaya başlayan Rose Leslie ile sette tanıştıktan sonra mutlu bir birliktelik yaşadığını söyleyen ünlü aktör, “İlişki benim olduğu kadar onun da ilişkisi, dolayısıyla ikimiz hakkında konuşamam” dedi.