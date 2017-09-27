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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un 'Jon Snow'u ile 'Ygritte'i evleniyor

Kit Harington ve Rose Leslie nişanlandı

27 Eylül 2017 12:46

Dünyaca ünlü fantastik dizi Game of Thrones'ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington ve Ygritte'e hayat veren Rose Leslie evlenmeye karar verdi.

Beş yıldır birlikte olan çift, ailelerine ve yakın arkadaş çevresine kendi aralarında nişanlandıklarını ve yakında evleneceklerini söyledi.

Leslie ve Harington'ın nişanlandıkları konusunda spekülasyonlar yaz boyunca devam etmişti. O sürede sessiz kalan çift iddiaları doğruladı ve evlenmeye hazırlandıklarını belirtti.

Kit Harington'ın başından beri Rose Leslie ile evlenmek istediğini belirten çifte yakın kaynaklar, "Ancak Kit bunun için önce birlikte yaşayacakları bir ev satın alıp yerleşmeyi istiyordu" diye konuştu.

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