Game of Thrones'un 'Dağ'ı evlendi

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı The Mountain(Dağ) karakteriyle ünlenen Thor Björnsson, sevgilisi Kelsey Henson'la evlendi. Bu yıl 'dünyanın en güçlü adamı' yarışmasını kazanan Björnsson, Game of Thrones'da da acımasız bir savaşçıyı canlandırıyor.

2.06 boyundaki Björnsson ile 1.56 boyundaki Henson düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. 29 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bu güzel kadını hayatımın geri kalanında olacak. Yan yana yaşayacağımız her şey için çok heyecanlıyım” dedi. Henson ise “Seni sonsuza dek seveceğim. Hayatta tüm yaşayacaklarımızda yanında durmaya söz veriyorum” ifadelerini kullandı.