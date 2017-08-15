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Kültür-Sanat

Game of Thrones'u sızdıranlar tutuklandı

Zanlıların HBO'dan 1.5 terabaytlık veri çaldıkları iddia ediliyor

15 Ağustos 2017 13:43

Dünya çapında milyonlarca insanı ekranı kilitleyen Game of Thrones’un (Taht Oyunları) bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle Hindistan’da dört kişi tutuklandı. Diziyi sızdırmakla suçlananların üçünün Prime Focus Technology isimli firmada çalıştığı açıklandı.

Söz konusu şirketin, dizinin Hindistan’daki internet haklarını elinde bulunduran Hotstar isimli firma adına bölümleri depoladığı belirtildi. BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Mumbai Emniyet Müdür Yardımcısı Akbar Pathan, şikâyet sonucu başlatılan soruşturma kapsamında, 7. sezonun 4. bölümünü izinsiz olarak yayınlayan dört kişinin tutuklandığını açıkladı.

Game of Thrones, televizyon tarihindeki en fazla indirilen yapım olma özelliğini de elinde tutuyor. Yeni sezonun dördüncü bölümü 4 Ağustos’taki yayın tarihinden günler önce sızdırılmıştı. Hakları Amerikan HBO televizyonunda olan dizi yayınlandığı yıllar içinde birçok kez sızdırma haberleri ile anıldı.

Son olarak bilgisayar korsanları, 1.5 terabaytlık veri çaldıklarını söylerken, HBO e-posta sisteminin tamamen ele geçirildiğine inanmadıklarını belirtmişti. Hindistan’daki tutuklamaların bilgisayar korsancılığı ile değil sızdırılan bir bölüm ile ilgili olduğu ifade ediliyor

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