Game of Thrones'tan Emmy rekoru

ABD'de televizyon dünyasının en önemli ödülleri olan Emmy'ler görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine Game of Thrones damga vurdu.

Game of Thrones en iyi drama dizisi dahil üç kategoride ödül kazanarak toplam ödül sayısını 38'e çıkardı ve 1993 yapımı komedi dizisi Frasier'in rekorunu kırdı.

Ödül kazananlar arasında İngiliz dizileri de vardı.

, rolü için 'Drama dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu' ödülünü kazandı.

Üçüncü ödülünü kazanmasına rağmen ilk defa Emmy Ödülleri'ne katılan oyuncu için sunucu Jimmy Kimmel ödülü verirken "Bunu ona postalamayacağız. Maggie, ödülünü istiyorsan kayıp eşyalar bölümünden alabilirsin" dedi.

BBC yapımı en iyi televizyon filmi ödülünü alırken, Danimarkalı yönetmen BBC'nin yeni casus dizisi için en iyi mini seri yönetmeni ödülünü aldı.

Kategorideki tek kadın yönetmen olan Bier, "Bu erkeklerin baskın olduğu bir kategori. Umarım bir kadın yönetmenin bu ödülü alabilmesi kadın yönetmenlerin daha fazla sıradışı film ve dizi yönetmeye başlayacağı anlamına geliyordur" dedi.

, ile en iyi talk şov ödülünü kazandı.

En iyi komedi dizisi seçilen başrolü 'a da beşinci 'komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu' ödülünü kazandırdı.

Louis-Dreyfus ödülünü alırken "Bir politik hiciv dizisi yaparak başladık, insanların gözlerini açan bir belgesele döndü" dedi ve ödülü Cuma günü kaybettiği babasına adadı.

Veep 'komedi dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu' ödülünü de 'e kazandırdı.

'Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu' ödülü Amazon yapımı dizisinde trans bir kadını canlandıran'a gitti.

Tambor ödül konuşmasında film ve televizyon endüstrisinde trans bireylere daha fazla olanak sağlanması gerektiğini belirtti.

, 'ta gösterdiği performans sayesinde 'Drama dizilerinde en iyi erkek oyuncu' ödülünü kazandı, 'Drama dizilerinde en iyi kadın oyuncu' ödülünü ise 'teki rolü için aldı.

Gecenin bir diğer kazananı mini drama dizisi oldu. Dizi, 'a 'Mini dizi ya da filmlerde en iyi kadın oyuncu', 'a 'Mini dizi ya da filmlerde en iyi yardımcı erkek oyuncu' ve'ye 'Mini dizi ya da filmlerde en iyi erkek oyuncu' ödülünü kazandırdı.

Netflix komedi dizisi , ilk Emmy ödülünü 'En iyi komedi senaryosu' ile aldı.

Dizinin yazarlarından konuşmasında film ve dizilerde Asyalıların daha doğru canlandırılması gerektiğini söyledi.

, 'daki performansıyla 'Komedi dizilerindeki en iyi yardımcı kadın oyuncu' ödülünü aldı.

Seslerin yarıştığı programı 'En iyi yarışma' ödülünü aldı.