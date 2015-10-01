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Kültür-Sanat

Ned Stark Game of Thrones'a geri mi dönecek?

Ned Stark'ın, diziye çocukluk hali ile yeniden dahil olduğu belirtildi

01 Ekim 2015 14:08

6'ncı sezon çekimleri devam eden fenomen dizi Game of Thrones'un 9'uncu bölümündeki idamı ile diziye erken veda eden, kısa rolüne rağmen milyonlarca hayran edinen Ned Stark'ın diziye geri dönmesi bekleniyor.

Dizinin yapımcı şirketi HBO'nun başkanı Michael Lombardo, geçtiğimiz aylarda ülke basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada dizinin senaristleri David Benioff ve Dan Weiss'in Game of Thrones'u 8 sezonda tamamlamayı planladıklarını belirtti. Bu açıklamaya göre, sevilen dizi 2018'de ekranlara veda edecek. Filmin bu tarihten sonra çekilmesi ve 2019 veya 2020 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

 

Peki izleyicileri 6'ncı sezonda neler bekliyor? 



Game of Thrones'un (Taht Oyunları) ilk sezonunun 9'uncu bölümündeki idamı ile diziye erken veda eden, kısa rolüne rağmen milyonlarca hayran edinen Ned Stark'ın diziye geri dönmesi bekleniyor.


Sean Bean’in hayat verdiği Stark Hanesi'nin başı, Kışyarı Lordu ve Kuzey Muhafızı olan Ned Stark, diziye çocukluk hali ile yeniden dahil oldu. Yeni sezonda Stark'ın gençliğini 13 yaşındaki oyuncu Sebastian Croft canlandıracak.
 

Yeni sezonda flashback'lere sahne olacak dizi, senaryo gereği Ned Stark'ın geçmişini de mercek altına alacak. 

Bu sayede 'Robert'ın İsyanı'nın da işlenmesi ve akıbeti merakla beklenen Jon Snow'un annesinin kim olduğunun ortaya çıkması bekleniyor.
 

Ned Stark'ın evlilik dışı oğlu ve Gece Nöbetçileri Lord Kumandanı Jon Snow'un yeni sezonda yer alıp almayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

Sezon finalinde silah arkadaşlarının saldırısına uğrayan Snow, ağır yara almış ama senaristler Snow'un öldüğüne dair net bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Flashback sahneleriyle Jon Snow'un kimliğinin belli olacağını savunan Game of Thrones hayranları, Snow'un 6'ncı sezonun final bölümünde diziye geri döneceğini savunuyor.

Yeni sezon çekimleri devam eden Game of Thrones'un 6'ncı sezonu Nisan 2016'da beyaz ekrana dönecek.

 

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