Game of Thrones'ta kim, ne kadar kazanıyor?

"Winter is here (Kış geldi)" sloganıyla geçen günlerde 7'nci sezonuna başlayan fenomen dizi Game of Thrones, Türkiye ile birlikte 170 ülkede yayınlandı. Birinci bölüm, 10.1 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenirken, canlı olmayan yayınlarla birlikte izleyici sayısı 16 milyonu aştı. George R. R. Martin'in yıllık gelirinde düşüş olduğu görülürken, baş rol oyuncularının kazancı ise 16 milyon dolara yaklaştı.

İşte boşrol oyuncuları ve yazar George R.R. Martin'in yıllık kazançları:

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) - 15 milyon 466 bin 154 dolar

Kit Harrington (Jon Snow) - 15 milyon 466 bin 154 dolar

Peter Dinklage (Tyrion Lannister) - 15 milyon 466 bin 154 dolar

Lena Headey (Cersei Lannister) - 15 milyon 466 bin 154 dolar

Nikolaj Coster - Waldau (Jaime Lannister) - 12 milyon dolar



George R. R. Martin (Yazar)

2012 - 15 milyon dolar

2013 - 13 milyon dolar

2014 - 12 milyon dolar

2016 - 9.5 milyon dolar

8'inci sezonda veda edecek

7'nci sezonda önceki sezonlarının aksine 7 bölümden oluşacak dizi 8'inci sezonda izleyicilerine veda edecek. Ayrıca 8'inci sezon, final sezonu olmasının yanında dizinin en kısa sezonu olacak.