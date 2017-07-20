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Kültür-Sanat

Game of Thrones'ta kim, ne kadar kazanıyor?

Dizi, 8'inci sezonuyla ekranlara veda edecek

20 Temmuz 2017 17:45

"Winter is here (Kış geldi)" sloganıyla geçen günlerde 7'nci sezonuna başlayan fenomen dizi Game of Thrones, Türkiye ile birlikte 170 ülkede yayınlandı. Birinci bölüm, 10.1 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenirken, canlı olmayan yayınlarla birlikte izleyici sayısı 16 milyonu aştı. George R. R. Martin'in yıllık gelirinde düşüş olduğu görülürken, baş rol oyuncularının kazancı ise 16 milyon dolara yaklaştı. 

İşte boşrol oyuncuları ve yazar George R.R. Martin'in yıllık kazançları:

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) - 15 milyon 466 bin 154 dolar
Kit Harrington (Jon Snow) - 15 milyon 466 bin 154 dolar
Peter Dinklage (Tyrion Lannister) - 15 milyon 466 bin 154 dolar
Lena Headey (Cersei Lannister) - 15 milyon 466 bin 154 dolar
Nikolaj Coster - Waldau (Jaime Lannister) - 12 milyon dolar

George R. R. Martin (Yazar)
2012 - 15 milyon dolar
2013 - 13 milyon dolar
2014 - 12 milyon dolar
2016 - 9.5 milyon dolar

8'inci sezonda veda edecek

7'nci sezonda önceki sezonlarının aksine 7 bölümden oluşacak dizi 8'inci sezonda izleyicilerine veda edecek. Ayrıca 8'inci sezon, final sezonu olmasının yanında dizinin en kısa sezonu olacak.

 

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