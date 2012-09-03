Game of Thrones'ın yapımcılarından Kekilli'ye övgü

CNBC-e Dergi'nin, eylül sayısı için Amerika'nın dünya çapında izlenme rekorları kıran dizisi "Game of Thrones"un ekibiyle Londra'da yaptığı röportajda, yapımcılar David Benioff ve D.B. Weiss, dizide Shae karakterini canlandıran Sibel Kekilli'ye övgüler yağdırdı.

Kekilli'nin 'büyük bir yıldız' olduğunu söyleyen yapımcılar, ünlü oyuncu için karakteri değiştirdiklerini de açıkladı.



'Duvara karşı'yı izledik ve çok etkilendik'



Yapımcılar "Shae karakteri kitapta egzotik bir diyardan gelmiyor. O da Westeros'lu. Karakteri Sibel'in Alman aksanı yüzünden değiştirdik. Aslında genç, İngiliz bir oyuncu arıyorduk. Sonra 'Duvara Karşı'yı izledik ve çok etkilendik. Bu bir kadın oyuncu tarafından sergilenen en iyi performanslardan biri olmalı diye düşündük. Daha önce İngilizce rol yaptı mı bilmiyorduk. Ama ondan da öte Almanya'da ve Türkiye'de çok büyük bir yıldız, rolü kabul edip etmeyeceğinden emin olamıyorduk. Şansımıza rolle ilgilendi. Bu noktadan sonra karakterin kitaba uyup uymamasını umursamadık. Performansını (dizinin uyarlandığı kitabın yazarı) George R.R. Martin'e gösterdiğimizde o da çok etkilendi ve 'Benim karakterimle alakası yok ama yine de seçmeniz gereken kişi bu' dedi." şeklinde konuştu.