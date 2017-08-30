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Kültür-Sanat

Game of Thrones'dan yeni bir dünya rekoru

Bir önceki rekor 10.7 milyon izleyiciyle 7'nci sezonun 5'inci bölümünde kırılmıştı

30 Ağustos 2017 06:43

Dünyaca ünlü popüler Game of Thrones dizisi, 7'nci sezon final bölümü ile yeni bir rekora daha imza attı. Açıklanan verilere göre final bölümü, tüm dizi tarihinde en fazla izlenen bölüm oldu.

Dizinin yayıncısı HBO’dan yapılan açıklamaya göre, "The Dragon and The Wolf” (Ejderha ve Kurt) adını taşıyan sezon finalini ABD’de 12.1 milyon kişi ekran karşısında izledi. 

Toğlamda 16.5 milyon kişi izledi

HBO Go gibi çevrimiçi servisler de dahil edildiğinde izleyici sayısı 16.5 milyona yükseldi. Game of Thrones’un nefesleri kesen 7. sezon final bölümü böylece dizinin kendi rekorunu da kırmasını sağlamış oldu. 

Nielsen tarafından yapılan araştırmaya göre ise bir önceki rekor 10,7 milyon izleyiciyle 7. sezonun 5. bölümünde kırılmıştı.

Seneye tekrar izleyici karşısına çıkacak olan dizinin 8. sezonu ise daha da kısa olacak ve yalnızca 6 bölümden oluşacak.

 

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