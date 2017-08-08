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Game of Thrones'daki pelerinler IKEA kilimi çıktı!

IKEA kilimlerinden hiçbirinin yaklaşık 140 lirayı aşmadığı hatırlatıldı

08 Ağustos 2017 14:22

Dünyaca ünlü fenomen dizi Game of Thrones'taki kıyafetlerin IKEA kilimleri olduğu açıklandı. Dizinin kostüm tasarımcılarından Michele Clapton, "Kullanabildiğimiz her şeyi kullanıyoruz. Kesiyoruz, kırpıyoruz, sağlam deri kayışlar ekliyoruz" dedi.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, Game Of Thrones dizisindeki karakterlerin giydiği kürk pelerinlerin, IKEA kilimleri olduğu ortaya çıktı. Dizinin kostüm tasarımcılarından Michele Clapton, sosyal medyada ‘Game Of Thrones’a bakışınızı değiştirecek gerçek’ olarak nitelenen bu bilgiyi Los Angeles’taki Getty Müzesi’nde açıkladı.

Clapton, “Bu pelerinler aslında IKEA kilimleri. Gerçek bu. Kullanabildiğimiz her şeyi kullanıyoruz. Kesiyoruz, kırpıyoruz, sağlam deri kayışlar ekliyoruz” dedi.

Öte yandan haberde, IKEA kilimlerinden hiçbirinin yaklaşık 140 lirayı aşmadığı hatırlatıldı.

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