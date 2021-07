Game of Thrones yıldızı Sophie Turner 'The Staircas'in kadrosunda

Sophie Turner, HBO Max dizisi "The Staircase"in kadrosuna katıldı. Turner, daha önce adı duyurulan oyuncular Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche ve Rosemarie DeWitt'e katıldı. Sekiz bölümden oluşan dizi, 2001 yılında karısı Kathleen'i (Collette) öldürmekle suçlanan Michael Peterson'ın (Firth) davasıyla ilgili çeşitli kitap ve raporların yanı sıra aynı adlı belgesele dayanıyor.

Geçtiğimiz yıl izleyiciyle Netflix'te buluşan The Devil All the Time filmiyle adından söz ettiren Antonio Campos ve Maggie Cohn, HBO Max'te yayınlanacak olan bu dizinin yapımcılığını üstlenecek, aynı zamanda senaryosunu da kaleme alacak. Campos, sekiz bölüm hâlinde yayınlanacak olan dizinin altı bölümünü yönetecek.

The King's Speech filmindeki etkileyici performansıyla Oscar kazanan, bu yıl Supernova filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Colin Firth, The Staircase dizisinde 2001 yılında eşini öldürüp kaza süsü vermekle suçlanan Amerikalı yazar Michael Peterson'a hayat verecek. Sophie Turner ise Peterson'ın evlat edindiği kızlarından Margaret Ratfliff'i canlandıracak.

HBO'nun Game of Thrones dizisinde Sansa Stark'ı canlandıran Turner, Michael Peterson'ın evlat edindiği kızlarından biri olan Margaret Ratliff'e hayat verecek. Ayrıca, X-Men film serisinin en son yapımları X-Men: Apocalypse ve X-Men: Dark Phoenix‘te Jean Gray rolünde de izlediğimiz Sophie Turner, son olarak geçtiğimiz yıl çıkış yapan Quibi dizisi Survive‘da Corey Hawkins ile birlikte rol aldı.

Oyuncu kadrosunda Turner'ın yanı sıra Colin Firth, Juliette Binoche, Parker Posey, Toni Collette ve Rosemarie DeWitt gibi isimleri bulunduran dizide Toni Collette, Michael Peterson'ın 2001 yılında öldürmekle suçlandığı eşi Kathleen'i, Rosemarie DeWitt ve Parkey Posey ise Candace Zamperini ile Freda Black karakterlerini canlandıracak. Dizi, ilk olarak 2004 yılında yayınlanan aynı adlı belgesel dizisinden uyarlanıyor.