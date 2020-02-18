Game of Thrones'un Tormund'u, The Witcher'ın yeni sezonunda rol alacak

T24 Dış haberler

Andrzej Sapkowski'nin romanlarından uyarlanan Netflix'in The Witcher dizisinin ikinci sezonunda aktör Kristofer Hivju rol alacak. Hivju, Game of Thrones dizisindeki Tormund Giantsbane rolüyle bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Redanian Intelligence'ın haberine göre Hivju, Nivellen karakterini canlandıracak. The Witcher evrenininde Nivellen, taşıdığı bir lanet sebebiyle ayıya benzeyen bir insan.

Hivju, HBO'nun Game of Thrones dizisinde yabanıl Tormundu'u canlandırıyordu. Tormund karakteri diziye 3. sezonda girmiş, giderek hikayede daha önemli bir karakter haline gelmişti.