Game of Thrones'un devam dizisinden yeni ayrıntılar geldi

Game of Thrones’un öncesinde yaşananları konu alacak House of Dragon dizisinden yeni ayrıntılar geldi.



NTV'nin aktardığına göre, George R. R. Martin’in yazım süreci devam eden kitabı Kış Rüzgârları (Winds of Winter), Game of Thrones’da yaşananların 300 yıl öncesini öncesini konu alacak House of Dragon dizisinin temelini oluşturacak. House of the Dragon’ın bu bölümlerin tamamına mı yoksa bir kısmına mı odaklanacağıysa ise belirsizliğini koruyor.

Targaryen ailesi ele alınacak

Dizi, Targaryen ailesini ele alacak ve söylentilere göre Ejderhaların Dansı’ndaki (Dance of the Dragons) bazı olaylara da yer verecek. Ejderhaların Dansı, esasen Targaryen ailesinin yönetimi sırasında Yedi Krallık’ta patlak veren iç savaşa işaret ediyor.



House of the Dragon’ın, Dördüncü Dorne Savaşı’nda Prens Morion Martell ile savaşan I. Jaehaerys Targaryen’in hükümdarlığından başlaması muhtemel görünüyor.