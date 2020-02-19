Game of Thrones'un çekildiği köy, dizinin hayranlarını bekliyor

Game of Thrones karakterlerinden Daenerys Targaryen'in ele geçirdiği Yunkai (Sarı Şehir) olarak tanınan Fas'ın güneyinde, Atlas Dağları'nın eteğindeki Ait-Ben-Haddou köyü, ziyaretçilerini bekliyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Game of Thrones dizisinin çekim yerlerinden Kuzey İrlanda, Malta ya da Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti dünyanın birçok yerinden dizinin yüzlerce hayranını kendine çekerken, Unseco Dünya Mirası Listesi'ndeki 11. yüzyıldan kalma bu hisar köyü ziyaretçilerini bekliyor.

Güney Fas'ın en meşhur hisarı olan Ait-Ben-Haddou, Ouarzazate kentine 30 km uzaklıktaki bir vadiye tepeden bakıyor. Riddley Scott'ın Gladyatör filminin yanı sıra Babil ve Büyük İskender gibi birçok ünlü filmin bazı sahneleri de bu köyde çekilmiş.

Labirentvari sokaklarıyla bu tarihi köyde bir cami ve biri Yahudiler'e diğeri de Müslümanlar'a ait olan iki mezarlık bulunuyor. Çoğu sakini uzun zaman önce köyden ayrılsa da bazıları evlerini el işi ürünler satan küçük dükkanlara çevirmiş.

Yerel tur rehberi Ahmed Baabuz "Çok sayıda kişi bana Game of Thrones'un çekildiği yeri görmek istediklerini söyledi. Burada sinema bağlantılı bir turizm var ancak açıkçası olması gereken şekilde bunu geliştiremedik" dedi.

Bölgenin sinemasal tarihine hakim sakinlerinden 61 yaşındaki Hammadi ise AFP'ye verdiği demeçte "Tüm bu prodüksiyonlar buranın ününe katkı yaptı" diyor.