Game of Thrones'un bir ay sürecek 10. yıl kutlamaları başlıyor

Yayın kuruluşu HBO, Game of Thrones dizisinin "The Iron Anniversary" adı verilen 10. yıl kutlamalarının başladığını duyurdu. 1 ay sürecek olan "Game of Thrones" MaraThrone etkinliği, 10 Nisan'da HBO'da başlayacak.

Kutlamalara dizinin ilk sezonunun tüm bölümlerinin olduğu Game of Thrones "MaraThrone" arşivi ve 150'den fazla oyuncu röportajı, sahne arkası ekstraları, klipler ve fragmanların yer aldığı bir spot sayfası da dahil olacak.

Variety'nin haberine göre, Warner Bros, Consumer Products, Funko Pop figürlerinin de yer aldığı bir dizi ürünü de piyasaya sürecek. HBO Max'te yayınlanan tüm bölümlerle izleyiciler hayırseverlik amaçlarına yönelik para toplamak için dizinin çeşitli bölüm koleksiyonlarını ayrı ayrı izlemeye teşvik edilecek. İki hafta boyunca, dizinin oyuncu kadrosu nerelere yardım yapılacağını da açıklayacak.