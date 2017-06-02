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Kültür-Sanat

Game of Thrones Harvard'lı oldu

Game of Thrones’ (That Oyunları) dizisi, Harvard Üniversitesi’nde Ortaçağ çalışmaları bölümünde ders olarak okutulacak

02 Haziran 2017 20:38

‘Game of Thrones’ (That Oyunları) dizisi, Harvard Üniversitesi’nde Ortaçağ çalışmaları bölümünde ders olarak okutulacak.

2015 yılında Game of Thrones'un inceleneceği bir ders başlatan Kanada'nın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan British Columbia Üniversitesi’nden sonra Harvard da Game of Thrones’u seçti.

Üniversite, Game of Thrones’u baz alarak Ortaçağ’ın kanlı ve savaşlarla dolu politik atmosferini öğrencilerine aktaracak.

“Gerçek Game of Thrones: Modern Mitlerden Ortaçağ Modellerine” adlı ders için dizinin uyarlandığı George R.R. Martin kitaplarından ve dizinin kendisinden örnekler seçilecek.

Harvard’ın Ortaçağ çalışmalarını yürüten öğretim üyeleri, Game of Thrones’un derslere yüzde yüzlük bir ilgi sağlamasını bekliyor.

Daha önce, 'Game of Thrones' dizisinde Daenerys Targaryen’in kullandığı Dothraki dilinin yaratıcısı David J. Peterson, Berkeley Üniversitesi’nde “dil yaratma” dersi vermeye başlamıştı.

Üniversiteden yapılan duyuruda, derse katılan öğrencilerin Dothraki dilini değil, kendi dillerini nasıl yaratılabileceklerini öğrenecekleri belirtilmişti.

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