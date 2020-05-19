Game of Thrones finalini beğenmeyen hayranlara nankörlük suçlaması!

Game of Thrones, 1 yıl önce bugün final yapmıştı, tartışması halen sürüyor. Yerden yere vurulan final sezonu hakkında konuşan Melisandre karakterini canlandıran Carice van Houten, hayran kitlesini nankörlükle suçladı.

9 Mayıs 2019 tarihinde final yapan Game of Thrones dizisinin finali, izleyenler tarafından eleştirilmişti.

Insider dergisine röportaj veren Hollandalı oyuncu, sürprizli finali sevdiğini ve dizinin hayranlarını bir parça nankör bulduğunu belirterek, "Bazıları hayal kırıklığına uğramış olabilir çünkü başlangıçtan itibaren her şey çok çok iyiydi," dedi.

Carice van Houten, eleştirilere saygı duyduğunu, bunun da dizinin güzelliyle ilgili olduğunu vurguladı.

"Hayran kitlesinden gelen bu talep korkutucu"

Hollandalı oyuncu, Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ile Dan Weiss'ın yerine yeni yazarlar alınarak bir final daha çekilmesi talepleri hakkındaysa şunu söyledi: "Hayran kitlesinden gelen bu talep çok aşırı ve korkutucu. Hele onların ne kadar iyi olduklarını bile bile. Bunu hak etmiyorlar."