Game of Thrones, ‘FETÖ’ iddianamesine girdi

Ankara'daki 'FETÖ' iddianamesinde, İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde İngilizce derslerinde 'Game Of Thrones' (Taht Oyunları) dizisini göstererek 'çocuğa müstehcen yayın izletme' suçuyla hapis cezası istenen 5 eski asker de yer aldı.

Ankara başsavcılığı, 'FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişi hakkında iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi. İddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Volkan Yetiştirici'nin tanık olarak ifadesine de yer verildi.

Yetiştirici, 'Game of Thrones davası' olarak bilinen İzmir Maltepe Askeri Lisesi'ndeki soruşturma dosyasıyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini, bu davanın da isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubuyla başladığını anlattı.

Takipsizlik kararı üzerine bu sefer dosyanın savcısı olarak kendisinin de isimsiz imzasız bir ihbar mektubuyla şikayet edildiğini belirten Yetiştirici, olayla ilgili yaşananları şöyle anlattı:

"Bunun üzerine Askeri Adalet Müfettişi tarafından teftiş geçirdim. Bu teftiş dolayısıyla uyarı cezası verildi. Daha sonrasında Maltepe Askeri Lisesinde görevliyken hukuka aykırı bir şekilde disiplin puanım komutanlar tarafından düşürüldü. 'Game of Thrones' isimli diziyle ilgili idari tahkikat aşamasında İngilizce öğretmenleri lehine ifade veren öğrencilerin disiplin puanının komutanlarınca düşürülmeye başlanması üzerine, bir grup komutanından şikayetçi olundu. Hakkında şikayet bulunan bu kişileri ifade vermeye savcılığa davet etmeme rağmen gelmediler ve ilerleyen süreçte soruşturma savcısı olarak beni asılsız ithamlarla şikayet ettiler. Bu nedenle askeri adalet müfettişleri tarafından hakkımda soruşturma yapıldı."

Davada neler olmuştu?

2011 yılında okulun yabancı diller bölümü, Harp Okulları'na gitmeye hazırlanan son sınıf öğrencilerine, 'Game Of Thrones‘ dizisini izletmeye karar verdi.

10 bölümden oluşan ilk sezonu izleyen öğrenciler, çeviri ve benzeri çalışmalarda bulundu.

Balıkesir'deki Okullar Komutanlığı'na gönderilen isimsiz şikayet mektubunda, son sınıfta okuyan bir öğrencinin velisi olduğunu iddia eden bir kişi, izlettirilen dizinin 'çarpık ve sapık' ilişkiler içerdiğini iddia etti. İhbar mektubunda dizinin Türkleri 'barbar ve sapık' dinsel törenleri olan bir kavim olarak tanıttığını öne sürdü.

Oysaki dizi fantastik bir evrende geçiyordu ve Türklere dair hiçbir ifade içermiyordu.

3 subay emekli, bir subay atıldı, asteğmen terhis oldu

O dönemde lisenin Yabancı Diller bölüm başkanı olan Albay A.D., Öğretmen Albay Ü.K., öğretmen yarbay S.R.M. ve öğretmen yüzbaşı İ.G. ile öğretmen asteğmen E.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma safhasında üç subay emekli olurken, bir subay ordudan atıldı, öğretmen asteğmen ise terhis oldu. Eski subayların TSK ile ilişkileri kesildiği için, soruşturmayı yürüten askeri savcı, dosyayı sivil savcıya gönderdi.

183 öğrencinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede, sanıkların 18 yaşından küçük öğrencilere, ders adı altında müstehcen görüntüler izletip müstehcenlik suçunu işledikleri savunularak, 'çocuğa müstehcen yayın izletme' suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Öğrenciler, diziyi İngilizcelerini geliştirmek amacıyla izlediklerini belirterek kimseden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

İhraç edilen Yüzbaşı İskender Gülbahar'ın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM), adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için kararın bir örneğini Askeri Yüksek İdare Mahkemesine göndermişti.