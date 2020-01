Game of Thrones, Ejderhaların Dansı'yla pazartesi başlıyor

Yeni kıtalar, yeni karakterler ve yepyeni entrikalar! Game of Thrones bir kez daha hayatlarımızı değiştirmek için dönüyor. Game Of Thrones’un yeni sezonunu HD kalitesinde, Türkçe altyazılı olarak cnbc.tv’de yayınlanacak.

Bir krallığa hükmeden bir taht ve bu tahtı ele geçirmek için oynanan birbirinden sinsi oyunlar... Game of Thrones, yepyeni karakterler ve akıl almaz oyunlarla geri dönüyor. George R.R. Martin'in çok satan A Song of Ice and Fire roman serisinden uyarlanan Game of Thrones, HBO'nun en çok izlenen dizisi unvanını kazanırken, TV tarihinin en çok indirilen dizisi olmak gibi daha önce ortada olmayan bir kategorinin de öncülüğünü üstlendi. İzlanda, Kuzey İrlanda ve Hırvatistan'dan oluşan çekim mekânlarına yeni sezonda İspanya'yı da ekleyen ekip, dizide de Westeros kadar Esos'u da ön plana çıkarma niyetinde.

Kışların ve yazların yıllarca sürdüğü, en sevilen karakterlerin bile her an ölümle yüz yüze gelebileceği, güvenilecek hiç kimsenin olmadığı ve yalnızca ama yalnızca güç arzusunun asla kaybolmadığı bu fantastik diyarda merakla beklenen yeni macera, 13 Nisan'dan itibaren her Pazartesi 23'te CNBC-e'de.

Geçtiğimiz sezon yaşanan şok edici ölümlerin sonrasında ortaya çıkan iktidar boşluğunu doldurmak için Westeros ve Esos'taki kahramanlarımızın hikâyelerine odaklanacağız. Castle Black'te Jon Snow'un tahtın gerçek varisi olduğunu iddia eden Stannis Baratheon'la yüzleşmesine şahit olacak, gizli bir görev nedeniyle kız kardeşini yalnız bırakan Jaime olmadan yoluna devam eden Cersei'nin King's Landing'deki gücünü koruma mücadelesini izleyeceğiz. Westeros'ta güç rüzgârları Tyrell Hanesi'nden yana eserken, Dar Deniz'e yol alan Arya eski bir dostunun peşinden gidecek. Kaçak Tyrion hayatında yeni bir amaç bulurken, Daenerys büyük güçle birlikte gelen büyük fedakârlıkları göğüslemeye çalışacak. Ve hepsinden önemlisi kışın nefesini ensemizde hissedeceğiz. Bu sezon George R.R. Martin'in fantastik evrenine nihayet kış gelecek!