Game of Thrones bugün başlıyor, işte yeni sezonda cevap bekleyen 8 soru

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran 'Game of Thrones'un yeni sezonu bu akşam ABD'de yayınlanacak. 6. sezon haklarını satın alan Digiturk, ilk bölümü yarın akşam yayınlayacak. Dünya genelinde milyonlarca izleyici, başta "Jon Snow öldü mü?" olmak üzere, birçok sorunun yanıtını bulmayı umuyor.

Dizinin yapımcıları David Benioff ve D. B. Weiss, kitapların nasıl biteceğini biliyor. Yazar George R. R. Martin, ikiliye hikâyenin nasıl ilerleyeceğini anlattı. Ancak bu durum kitapla dizinin aynı doğrultuda ilerleyeceği anlamına gelmiyor. Bugüne kadar dizi bazı konularda hikâyeden saptı. Yapımcılar bu sezondan sonra 13 bölüm daha çekiliceğini, 7 ve 6 bölümlük iki sezondan sonra dizinin biteceğini açıkladı.

Bu açıklama 6. sezonun önemini bir kat daha artırırken onlarca soruya cevap bulunacağı yönündeki umudu da artırdı. Cumhuriyet'teki habere göre, 6. sezonda yanıt bekleyen sorulardan bazıları ise şöyle:

1- Jon Snow öldü mü?

Onu en son beyaz karları kızıla boyayan kan gölünün ortasında, sırtüstü düşmüş, şaşkın gözlerlerle bize bakarken bırakmıştık. O andan bugüne kadar bütün dünyada en çok tartışılan konu Jon Snow’un ölüp ölmediği oldu. Yeni sezon öncesi üç güçlü iddia var. İlk iddia Jon Snow’un ölüp Ak Gezenlere katılacağı. Buz mavisi gözlerini kuzeydeki donmuş topraklardan Sur’un güneyine diken kötülük timsali Ak Gezenlerin Jon Snow’u reddetmeyeceği kesin. Gerçekleşmesi zor görünen bu teorinin tek dayanağı ölmek üzere olan Jon Snow’un gözlerinde bir an için beliren mavi ışık.

En güçlü iddia ise Jon Snow’un öldüğü ancak Işık Tanrısı’na tapan kızıl rahibe Melisandre tarafından geri döndürüleceği yönünde. Bu teorinin en güçlü dayanağı “yanlış ata oynadığını” gören Melisandre’nin 5. sezonun büyük bölümünü geçirdiği Jon Snow’un mekânı Kara Kale’ye, tam da Jon Snow’un ölümünden önce geri dönmüş olması. Kimse inanmak istemese de Jon ölmüş de olabilir. Sur’un kuzeyindeki ölülerin ortalıkta dolanıp insanlara saldırmak gibi bir alışkanlığı olduğundan, o bölgede cesetler yakılıyor. Jon Snow’un cesedi de yakılırsa, Melisandre bile kendisini geri getirmeyebilir.

2- Jon Snow'un annesi kim?

Dizinin yapımcıları, bir kutu çikolata ve bir buket çiçekle George R.R. Martin’in kapısını çaldıklarında, usta yazar kendilerine bir soru yöneltir: “Jon Snow’un annesi kim?” Yapımcıların tahmini

doğru çıkar ve izni koparırlar. Herkes Jon’u, Kışyarı Lordu Ned Stark’ın gayrimeşru oğlu olarak biliyor. Ancak Stark, Jon’un annesini bir türlü açıklamıyor. Teoriye göre Jon Snow aslında Ned Stark’ın kız kardeşi Lyanna ile dönemin veliaht prensi Rhagear Tergaryen’in oğludur. “Kazananların tarihine” göre, Fırtına Burnu Lordu Robert Baratheon’un nişanlısı olan Lyanna, Rhagear tarafından kaçırılmıştır. Bu olay büyük bir isyanı tetikler ve sonunda Robert kral olur.

Bütün bu yaşananların sonunda yaşamını yitiren Lyanna ise eski kralın kanını taşıyan oğlunu, yeni kraldan zarar görmemesi için Ned Stark’a emanet eder. Yeni sezonun tanıtım videolarında Lyanna’nın son nefesini verdiği ve oğlunu Ned Stark’a emanet ettiği Neşe Kulesi’nde yaşanan kanlı çarpışmaya ait olduğu savunulan görüntüler yer alması bu sorunun sonunda yanıtlanacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca Ned Stark’ın gençliği de diziye dahil ediliyor.

3- Bran nasıl dönecek?

‘Jon Snow öldü mü?’ tartışmasını keyifle seyreden

yapım ekibi, 5. sezonda hiç ortalarda görünmeyen Bran Stark’ı hikâyeye dahil etti. Kendisini en son karanlık bir mağaranın içindeki bir ağaçla bütünleşmiş “ak sakallı bir dedenin” yanında bırakmıştık. Dedenin “Bir daha asla yürüyemeyeceksin ama uçacaksın” dediği Bran’ı, tanıtım videolarında uçarken değil ama dimdik ayakta görüyoruz. Gerçi bu kimseyi şaşırtmıyor çünkü Bran aynı zamanda bir warg ve yeşilgören.Başka bir canlının bedenine girip onu kontrol edebilen kişilere “warg” deniyor. Her bin kişiden biri warg olarak doğuyor. Her bin wargdan biri ise yeşilgören olabiliyor. Yelşilgörenler,

geçmişi, geleceği ve uzakta olsa da o an yaşananları görebiliyor. Bran’ın tanıtımlarda ayakta görünmesi de yine böyle bir durumun içinde olmasıyla açıklanabilir. “Jon Snow’un annesi kim” sorusunun yanıtı verilirken de Bran’ın doğaüstü yeteneklerine başvurulacağı öne sürülüyor. Belki bu sayede Bran Stark da babası Ned Stark’ın sırrına ortak olabilir.

4- Arya görebilecek mi?

Arya Stark’ı 5. sezonun sonunda Çok Yüzlü Tanrı’nın

izindeki bir Yüzsüz Adam olabilmek için çabalıyordu. Bu zorlu yolda öncelikle kim olduğunu unutması gerekiyordu. Her gece uyumadan önce intikam için öldüreceği insanların isimlerini tekrarlayan bir kız çocuğu bu konuda ne kadar başarılı olabilir bilinmez ama Arya’nın 6. sezona ciddi görme problemleriyle başlayacağı kesin. Kitaplarda yol göstericisi tarafından eğitiminin bir parçası olarak görme yetisi alınan Arya, dizide ise yapmaması gereken bir şeyi yaptığı için cezalandırılıyor. Bu ince fark Arya’nın gözlerini temelli kaybedebileceği şeklinde yorumlanıyor.

5- Kral topraklarında neler olacak?

Cebren ve hile ile ele geçirdiği tahtın keyfini çıkaramayan Lanniester ailesi, sezona büyük bir kayıpla başlıyor. Geçen sezonu günahlarının bedelini ödeyerek geçiren ana kraliçe Cersei Lanister’ın, kaybettiği gücü geri kazanmak ve intikam peşine düşmek için her şeyi yapacağı kesin. Ana kraliçeyi asıl endişelendiren ise hakkındaki bir kehanet. Bir kâhinin henüz çocukken yüzüne söylediği ve büyük kısmı gerçekleşen olaylar Cersei’nin kardeşi tarafından boğularak öldürülmesiyle bitiyordu. Cersei’nin “Kellesini getirin bana” dediği kardeşi, bir hayli uzakta daha ciddi işlerle meşgul olduğundan geriye bir tek seçenek kalıyor. O da büyük bir “tutkuyla” bağlı olduğu diğer kardeşi Jaime Lanister... 6. sezonun kötü kraliçe için son olabileceği artık ciddi ciddi konuşuluyor.

6- Peki ya Tyrion Lanister?

Westeros’un en çok aranan kanun kaçağı olarak Essos’a göçen Tyrion Lanister, Daenerys Targaryen’in yanında yeni bir hayata yelken açmış, keskin zekâsını Dany’ye sunmuştu. Dany, ejderhasının sırtında gökyüzünde kaybolduktan sonra kadim kent Meereen’in yönetimini üstlenmişti. Tyrion yeni sezonda, Genç Griff adında kitaplarda anlatılan ama henüz diziye girmeyen bir karakterle tanışabilir. Peki kim bu Griff? Bu aşamada kendisinin öldüğü sanılan biri olduğunu ve gerçek kimliğini gizlemek için bu ismi kullandığı bilgisini vermekle yetinelim.

7- Khaalesi zincirlerini kırabilecek mi?

Nur topu gibi üç ejderhanın annesi olan Daenerys Targaryen, siyasi entrikalarla geçen koca bir sezonun ardından ıssızlığın ortasında en sevdiği ejderhasıyla baş başa kalmış sonunda da at efendilerinin eline düşmüştü. Dizideki macerasına da göçebe Dothrakilerin arasında başlayan Dany’nin sezon boyunca nelerden kurtulduğunu düşününce bu durumdan da alnının akıyla çıkacağından şüphemiz yok. Ayrıca dehşetli ejderha Drogon da her an yardıma koşabilir.

Sevgilisi Daario Naharis ve mazlum şövalye Jorah Mormont da Khalessi’nin peşinde. Jon Snow gibi Daenerys Targaryen için de onlarca teori mevcut. Büyük bölümü yolunun bir şekilde Jon Snow’la kesişmesine dayanıyor. Elinde fırsat olmasına karşın “önce halkım” diyerek cadı kazanı Essos’ta kalmayı tercih eden Dany’nin, yeni sezonda Westeros’a dönme fırsatı bulup bulamayacağı, bulsa bile değerlendirip değerlendirmeyeceği koca bir soru işareti olarak karşımızda duruyor.

8- Rickon nerede?

Ortadan kaybolduğundan beri geri dönüp ortalığın tozunu alması beklenen Stark ailesinin en küçük üyesi Rickon Stark da bu sezon dönüyor. Rickon’un nerede olduğu ve hikâyedeki geleceği büyük merak konusu.