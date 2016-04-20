Game of Thrones için geri sayım başladı

Dünyaca ünlü Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin 6. sezonunun başlamasına sayılı günler kala bir fragman daha yayınlandı. Game of Thrones'un yeni bölümü seyirciyle 24 Nisan Pazar günü buluşacak.

Yeni sezondan önce Game of Thrones'un son fragmanı geldi

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünün yayınlanmasından birkaç gün önce, yapım şirketi HBO bir fragman daha yayınladı.

Savaş sahnelerinin yer aldığı fragman, ABD'li aktör Peter Dinklage'ın canlandırğı Tyrion Lannister karakterinin "Nereye gidersen git, her zaman seni öldürmek isteyen birileri olacak" sözleriyle başlıyor.