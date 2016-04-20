T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Game of Thrones için geri sayım başladı

Yeni sezonun ilk bölümü 24 Nisan'da seyirciyle buluşacak

20 Nisan 2016 23:16

Dünyaca ünlü Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin 6. sezonunun başlamasına sayılı günler kala bir fragman daha yayınlandı. Game of Thrones'un yeni bölümü seyirciyle 24 Nisan Pazar günü buluşacak.

Yeni sezondan önce Game of Thrones'un son fragmanı geldi

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünün yayınlanmasından birkaç gün önce, yapım şirketi HBO bir fragman daha yayınladı.

Savaş sahnelerinin yer aldığı fragman, ABD'li aktör Peter Dinklage'ın canlandırğı Tyrion Lannister karakterinin "Nereye gidersen git, her zaman seni öldürmek isteyen birileri olacak" sözleriyle başlıyor.

ETİKETLER

game of thornesdizine zamansonfragman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24