Game of Thrones başladı; işte 'spoiler'ları önlemenin 10 yolu...

Fenomen dizi Game of Thrones, dün gece yayımlanan ilk bölümü ile yaklaşık 1.5 yıl sonra ekranlara döndü. Sosyal medya kullanıcıları, her sene olduğu gibi bu sene de "spoiler"dan şikayet etmeye başladı.

NTV'de yer alan habere göre; "spoiler"dan kaçınmanın on yolu şöyle:

1- Twitter’ın ‘sessiz’ özelliğini kullanın

En güvenli yöntem yeni bölümü izleyene kadar sosyal medyadan uzak durmak olsa da, eğer bu size çok zor geliyorsa, Twitter’da bazı anahtar kelimeleri ve hashtagleri bloklamanız mümkün. Tek yapmanız gereken Twitter’a girip, ‘Ayarlar’dan ‘Gizlilik’i seçmek. Burda çıkan menüden ‘Sessiz Kelimeler’ seçeneğini tıklayın.

Mavi ‘Ekle' düğmesi ile sessizleştirmek istediğiniz kelimeyi listenize ekleyin ve ne kadar uzun süre sessiz kalmasını istediğinizi seçin.

2- Facebook’da durum güncellemelerini filtreleyin

Chrome ve Firefox’un Social Fixer eklentisi, Facebook’daki durum güncellemelerini içeriklerine göre filtrelemenizi sağlar. Film ve dizi spoiler'larını, aşırı siyasi paylaşımları veya istediğiniz herhangi başka tür paylaşımları bu uygulamayı kullanarak Facebook anasayfanızdan engelleyebilirsiniz.

3- Chrome'un Video Engelleyici’sini deneyin

Twitter ve Facebook’u aradan çıkardıktan sonra bile, YouTube ve Vimeo’de oynat tuşuna bastığınız an heyecanla izlemeyi beklediğiniz bir sahnenin klipi ile karşılaşabilirsiniz.

‘Video Blocker’ ile istemediğiniz kanalların videolarını anahtar kelimelerle filtreleyebilir ve engelleyebilirsiniz. Bu eklenti sayesinde artık görsel spoilerlardan da kurtulabileceksiniz.

4- YouTube’taki yorumları engelleyin

YouTube adeta spoiler'larla dolu bir sosyal medya ağı. Eğer bir videonun spoiler içeren yorumu çok fazla beğeni aldığı için en üstte çıkıyorsa, o yorumu görmemeniz mümkün değil.

YouTube yorumlarını bloklayarak hem akıl sağlığınızı koruyabilir, hemde spoilerlardan kurtulabilirsiniz. Chrome’un ‘No YouTube Comments’ adlı eklentisi ve Firefox’un ‘YouTube Comment Snob’ adlı eklentisi yorumları engelleyerek yanlışlıkla spoiler görmenizi sağlar.

5- Spoiler'ları Tumblr’ınızdan uzak tutun

Eğer Tumblr’da çok zaman harcıyorsanız, ‘Tumblr Savior’ eklentisi tam size göre. Bu eklenti sayesinde seçtiğiniz anahtar kelimeleri kara listeye alarak, anasayfanızda bu kelimeleri içeren paylaşımları görmemenizi sağlar.

6- Sosyal medya kullanımınızı azaltıcak bir uygulama yükleyin

Bazı insanlar için kendi iradeleriyle sosyal medyadan uzak durmak neredeyse imkansız olabilir. Chrome’un ‘Self Control’ adlı eklentisi tamda bu kişilere göre.

‘Self Control,’ çevrimiçi olduğunuzda çok zaman harcadığınız bazı siteleri engelleyerek sizin daha kolay odaklanmanızı sağlar. Game of Thrones durumunda ise, bu eklentiyi kullanarak Twitter, Facebook, Reddit, Instagram, ve Tumblr gibi spoiler içeren siteleri engelleyebilirsiniz.

7- ‘Spoiler Shield’ yükleyin

Özelleştirilebilen ve kullanımı kolay olan bu Chrome eklentisi, aynı zamanda telefon uygulaması olarak da mevcut ve yalnızca GoT hayranları için değil.

Spoiler Shield’ istemediğiniz hemen hemen her şey için kullanılabilirsiniz; bir film, en sevdiğiniz dizi, hatta şöhret dedikodusu için bile. Diğer spoiler korumalarının hepsine sahip olduktan sonra bile bu uygulamayı kendinizi garantiye almak için yükleyebilirsiniz.

8- ‘Game of Spoils’ yükleyin

‘Game of Spoils’, Game of Thrones ile takıntılı olan herkes için mükemmel bir Chrome eklentisi. Bu eklenti arasında Facebook, Twitter, Reddit, ve 'Google Haberler’lerinde bulunduğu her türlü internet sitesindeki Game of Thrones spoilerını engelliyor.

Sadece bir kaç başlık bloklamak istiyorsanız da, her şeyi tamamen engellemek istiyorsanız da, bu eklenti ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

9- Bir dizinin en son bölümünü izlemeden, o dizi ile ilgili makaleler okumayın

Bunun bir sağduyu olacağını düşünebilirsiniz, ama emin olun ki bu tarz durumlar sık sık yaşanmakta. Devam etmekte olan herhangi bir dizi ile ilgili okuyacağınız bir makale, spoiler içerebilir ve tabikide makale tehlikesiz olsa bile altındaki yorumların spoiler içermemesi çok düşük bir olasılık. Bu tarz makaleler okurken "Spoiler içerir!" gibi uyarılara dikkat etmeyi unutmayın.

10- İlk fırsatta her şeyi izleyin

Her popüler dizinin yeni bölümünü çıktığı anda izlerseniz, spoiler'lardan korkmanıza gerek kalmaz. Böylece insanların korktuğu spoiler'ları veren kişi siz olursunuz.