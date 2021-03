Game of Thrones animasyonu için çalışmalar başladı

House of the Dragon'dan sonra Tales of Dunk and Egg serisini konu alacak ikinci bir Game of Thrones dizisi hazırlıklarına şimdi de yeni bir animasyon projesi eklendi.

WarnerMedia 2019'da final yapan Game of Thrones dünyasını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. House of the Dragon ve Tales of Dunk and Egg adındaki yeni diziden sonra Game of Thrones evreni için bir de animasyon serisi için çalışmalarının başladığı iddia edildi.

Dizi, şu an HBO Max'te erken geliştirme aşamalarında. Potansiyel dizinin odak noktasının ne olacağına dair hiçbir ayrıntı yok ve şu anda projeye bağlı bir yazar veya ekip üyesi yok. HBO Max şimdilik yorum yapmayı reddetti.

Beyazperde'nin haberine göre; HBO şu anda 2022'de gösterime girmesi planlanan House of the Dragon'u hazırlıyor. Bu dizi, Westeros'taki Targaryen iç savaşı olan Ejderhaların Dansı olarak bilinen oluşumu anlatacak.

90 yıl önceki maceralarını konu edinecek



Tales of Dunk and Egg ise Sir Duncan The Tall'un (Dunk) ve genç bir Aegon V Targaryen'in (Egg), Buz ve Ateşin Şarkısı olaylarından 90 yıl önceki maceralarını konu edinecek.