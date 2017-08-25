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Kültür-Sanat

Game of Thrones, 7'nci sezonuyla kendi rekorunu kırdı

Sezonun en çok izlenen bölümü 10.7 milyon izleyiciyle 5'inci bölüm oldu

25 Ağustos 2017 17:05

Game of Thrones dizisi, bölümlerin internete sızması, HBO'nun hacklenmesi ve sosyal medyada sürekli ‘spoiler'ların yayılmasına rağmen bu sene yine kendi rekorunu kırarak, 7'nci sezonda şimdiye kadar elde ettiği en yüksek izlenme oranına erişti.

2011'de yayınlanmaya başladığında diziyi bölüm başına ortalama 9.3 milyon kişi izlerken, bu rakam 6. sezona gelindiğinde 25.7 milyona kadar yükselmişti. Bu sayının ötesine geçmek zor gibi görünse de, Game of Thrones bu sene de ortalama izleyici sayısını arttırarak bölüm başına ortalama 29.3 milyon kişiyi ekran başına çekmeyi başardı. Yani dizi bir önceki sezona kıyasla izleyici sayısında yüzde 34'lük bir artış gösterdi.

Bir sonraki sezon daha kısa sürecek

Game of Thrones'un 7'nci sezonunun en çok izlenen bölümü ise 10.7 milyon izleyiciyle 5'inci bölüm oldu. Dizinin finalinin, 5'inci bölümün rekorunu kıracağı öngörülüyor.

Seneye tekrar izleyici karşısına çıkacak olan dizinin 8. sezonu ise daha da kısa olacak ve yalnızca 6 bölümden oluşacak.

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