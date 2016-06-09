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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un yapımcısı: Sezon finali, dizinin bugüne kadarki en uzun bölümü olacak

Dokuzuncu bölüm, Jon Snow ve Ramsey Bolton'un Winterfell için vereceği savaşa sahne olacak

09 Haziran 2016 15:32

Game of Thrones'un (Taht Oyunları), yapımcısı HBO'dan dizi ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre dizinin sezon finali 69 dakika olacak. Dokuzuncu bölüm ise Jon Snow ve Ramsey Bolton'un Winterfell için vereceği savaşa sahne olacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, HBO merakla beklenen sezonun final bölümü ile ilgili açıklama yaptı.  Yapılan açıklamaya göre, dizinin 6. sezonunun finali bugüne kadarki en uzun Game of Thrones bölümü olacak.

Önümüzdeki haftalarda yayına gelecek olan dizinin final bölümü 69 dakika olacak.  Jon Snow ve Ramsey Bolton'un savaşına sahne olacak 9. bölümün süresi de uzatıldı.  İkilinin Winterfell için vereceği savaşa sahne olacak bölümün süresi de 60 dakika olarak açıklandı.

 

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Game of ThronesWinterfellJon SnowRamsey Bolton

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