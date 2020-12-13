Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı: Sputnik aşısı iki yıl süreyle koruma sağlayacak

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin iki yıl koruma sağlayacağı belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının koruma sağlayacağı süreyle ilgili konuştu. Gintsburg, Sputnik V aşısının iki yıl, Pfizer aşısının ise dört- beş ay süreyle Koronavirüs'e karşı koruma sağlayacağını belirtti.

Gazeteci Vladimir Solovyev’in sunduğu ‘Soloviev Live’ programına katılan Gintsburg, “Artık sadece deneysel verilere ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Sputnik V aşısı, Ebola aşısının geliştirildiği platform üzerinde geliştirildi ve bu aşının en az iki yıl, belki de daha fazla koruma sağladığını kanıtlayan deneysel veriler var. Pfizer aşısının ne kadar süre koruyacağını söylemek zor, ancak bu tür ilaçların genel etki mekanizmasına dayanarak, dört veya en fazla beş ayı geçmeyeceğini söylemek mümkün. Ancak yine de bunun deneysel olarak doğrulanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.