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Bilim / Teknoloji

Galaxy S4 14 Mart'ta çıkıyor!

Akıllı telefon pazarının uzman analisti Eldar Murtazin: 14 Mart’ta büyük olay geliyor

20 Şubat 2013 15:36

Samsung, Galaxy serisinin son sürümü olan S4’ü 14 Mart’ta piyasaya çıkaracak.

Mashable sitesinde yer alan bir habere göre, akıllı telefon pazarının uzman analistlerinden Eldar Murtazin, Twitter hesabında ’14 Mart’ta büyük olay geliyor’ diye yazdı.

14 Mart'ın birçok kaynaktan teyit edildiğini ifade eden Mashable, Samsung’un son modeli için Apple’ı geride bırakacak bir tanıtım planladığını belirtti.

Samsung’un yeni modelinin tanıtımını New York’ta gerçekleştireceği ifade ediliyor.

Telefonun özellikleri net olarak bilinmese de Galaxy 4’ün 4,8 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

(ntvmsnbc)

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