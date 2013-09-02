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Bilim / Teknoloji

Galaxy Gear'ın fotoğrafı sızdırıldı

Samsung’un bu ay içinde tanıtması beklenen saatin fotoğrafı ve hakkında ilk bilgiler, VentureBeat sitesinde belirdi

02 Eylül 2013 10:35

Akıllı saat sektöründe Apple’a çalım atan ve ‘Galaxy Gear’ adlı ürününü bu ay tanıtması beklenen Samsung’un çok merak edilen ürününe ait ilk fotoğraf belirdi. VentureBeat sitesi, bir hafta içinde tanıtılması beklenen cihazın fotoğrafını sundu.
 
Apple, 2014’te ‘iWatch’ ile akıllı saat sektörüne hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Ancak Samsung, Galaxy Gear ile rakibinin bir adım önüne geçmeyi amaçlıyor. Samsung’un bu ay içinde tanıtması beklenen saatin fotoğrafı ve hakkında ilk bilgiler, VentureBeat sitesinde belirdi.

Elde edilen prototipe göre, 3 inç (7,62 cm) ekran genişliğine sahip olan cihaz, tam 4 megapiksellik kameraya sahip. Kamera, cihazın üzerinde değil, kayışında yer alıyor.

VentureBeat, Galaxy Gear’ın hafif ancak bilekliğiyle beraber biraz büyük ve taşıması çok kolay olmayan bir saat olarak tanımladı.

Samsung’un sesli komut teknolojisi S Voice özelliği bulunan Galaxy Gear, kalp atışı ve kalori ölçer gibi sağlık odaklı uygulamalara sahip.

Wi-Fi internet erişim özelliği bulunan akıllı saat, 4 Eylül’de Samsung’un ‘Unpacked’ etkinliğinde tanıtılacak.

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