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Spor

Galatasaraylı oyuncular isyan etti: 4 gol yedik, neyin analizi

Prandelli’nin Florya’da vazgeçmediği uygulama futbolcuların isyanına neden oldu

08 Kasım 2014 09:37

Sezon başından beri maçların, hatta bazen idmanların video analizlerini yapan Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Almanya dönüşü aynı sistemi uygulayınca futbolcular arasında homurdanmalar başladı. İdmanları 1 saat uzatan bu analizlere tepki artık yüksek sesle ifade ediliyor.

Galatasaray Yönetimi’nin tüm fedakarlığı ve para dopingine karşın B.Dortmund karşısında alınan 4-1’lik skor ve hayal kırıklığı Cesare Prandelli’nin tahtının şiddetle sallanmasına neden olmuştu. 

Turgay Çakmakçı’nın Hürriyet’teki haberine göre, Galatasaray tarihinde uzun yıllardan sonra 1 sezonda tam 4 kez rakiplerinden 4 gol yiyerek tarihi tersten yazan Cesare Prandelli’nin Florya’da vazgeçmediği uygulama futbolcuların isyanına neden oldu.

Sezon başından bu yana antrenmanların öncesinde G.Saray takımına ‘video analizleri’ ile yapan Prandelli’nin Almanya dönüşü yine aynı yönteme başvurması futbolcuların kendi aralarında bu durumdan rahatsızlık duyduklarını dile getirmesine neden oldu.

 

Futbolcular mutsuz

 

Perşembe günü yapılan antrenman öncesinde Prandelli’nin oyuncularına 1 saat boyunca 4-1 sona eren maçı izletmesi takımın tepkisine neden oldu.  Bu çalışma sonrasında G.Saray’da futbolcular kendi aralarında Prandelli’nin bu uygulamasından ötürü mutsuzluklarını artık yüksek sesle eleştirmeye başladı. 

Öyle ki Florya’da sezon başından bu yana zaman zaman antrenmanlar video analizleri nedeniyle 1 saat uzuyordu. Dortmund maçından sonra da Prandelli’nin bu yola başvurmasını futbolcular, “Video izlemekten bıktık. Rakipten 4 gol yedik. Bu neyin analizi. Sezon başından bu yana video izliyoruz” diyerek kendi aralarında mutsuzluklarını dile getirdiler.

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